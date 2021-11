Palmer: Verstappent a 2019-es kanadai eset miatt nem büntették

Vegyes fogadtatásra lelt a Max Verstappen és Lewis Hamilton kiélezett küzdelmét hozó Brazil Nagydíj, melynek végén a két bajnoki rivális kemény küzdelemben igyekezte megszerezni a győzelmet. Egy ponton Max Verstappen úgy próbálta védeni a pozícióját, hogy bevetődött Lewis Hamilton mellé, majd mind a ketten lesodródtak a pályáról.

Habár sokan úgy gondolják, hogy ez a nyílt versenyzés jót tesz a Forma-1-nek, vannak, akik szerint egy bizonyos határt nem szabad átlépniük a versenyzőknek. Ezt a véleményt osztja a Renault egykori F1-es pilótája is.

„Ha akarnánk, akkor sem találhatnánk ennél nyilvánvalóbb esetet arra, hogy egy másik versenyzőt leszorítsanak a pályáról” – jelentette ki Palmer a Chequered Flag podcastnek. „Nem tudom, hogyan lehetne ezt egyértelműbbé tenni, ennek ellenére még csak vizsgálat sem volt.”

„Azt hiszem, a stewardoknál minden arra a 2019-es kanadai Vettel-büntetésre vezethető vissza, ami tönkretette a versenyt mindenki számára, aki nézte” – utalt egy régebbi esetre az egykori F1-es, amikor Vettelnek a győzelmébe került a büntetés egy hasonló esetben.

„Itt ez nem történt meg (a büntetés), és remek látványban volt részünk, de ha Hamilton nem a pályán nyerte volna meg a versenyt, akkor szerintem ez egy kicsit felháborító lett volna.”

Ugyanakkor Palmer azzal is tisztában van, hogy rendkívül kiélezett a küzdelem a két bajnokaspiráns között, így megérti Vettel agresszív védekezését. „Megértem, hogy miért tette, mert ez egy mindent vagy semmit, dobd be, és csak nézd meg, mi történik helyzet volt. Ha nem teszi meg, akkor elvesztette volna a helyet, szóval akár meg is próbálhatta.”

"De nem lehet szép dolog ezt csinálni, leszorítani a riválisát az pályáról, és közben maga is ennyire letérni arról. Ez egészen egyértelműen egy másik versenyző lekényszerítése volt” – magyarázta Palmer, aki szerint Verstappen egész egyszerűen későn fékezett.

„Verstappen nagyon későn fékezett, áthúzott a belső íven, és Hamilton eléggé lelassult ahhoz, hogy bevegye a kanyart, de nem volt hova mennie. Verstappen pedig amúgy is csak azért dobta magát olyan messzire a kanyarból, hogy Hamiltont maga mögött tartsa.”

