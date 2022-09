Palmer: több F1-es csapatnál is kapós lehet De Vries

Miután kiderült, hogy Alex Albon nem tud részt venni az Olasz Nagydíj szombatján és vasárnapján, a Williams istállója a hollandot hívta segítségül, aki pedig élt is a lehetőséggel, és megmutatta, hogy a sorozatban lenne a helye.

A kilencedik pozícióban ért ugyanis célba, újabb két pontot szerezve ezzel az istállónak, miközben elhomályosította márkatársát, Nicholas Latifit, akinek a szénája nagyon nem áll jól a jövő évi maradást illetően.

Ennek fényében talán logikusnak tűnne, ha De Vries váltaná a kanadait 2023-tól, és erre egészen jók is az esélyek, Palmer szerint azonban több másik csapatnál is befutó lehet a 27 éves versenyző.

„Alex Albon az egész idényben pazar formát mutat a Williamsnél, De Vries monzai teljesítménye pedig nagyon hasonlított ezekre. Azt sem szabad elfelejteni, hogy mindez egy debütálás volt, ami csak még lenyűgözőbbé teszi az egészet” – írta Palmer az F1 hivatalos oldalán.

„A Williams esetében két potenciális pontszerző pilótával állhatnának fel a rajtrácsra 2023-ban, ezt pedig elég nehéz lenne visszautasítani. Most már viszont nem csak ők szeretnék maguknál tudni De Vries aláírását.”

„A korábbi F2-es bajnok szerencséje nem is fordulhatna nagyobbat ezen csodálatos beugrás után, mely során megmutatta, hogy mire képes. Minden tartalékpilótai beugrás egy lehetőség, ő pedig két kézzel ragadta ezt meg Monzában” – dicsérte őt Palmer.

Papíron egyébként a Williams mellett még az Alpine-nál, a Haasnál, az Alfa Romeónál és az AlphaTaurinál is lehet üresedés. Az Alpine ugyan nemrég elmondta, hogy ők most elsősorban egy tapasztaltabb pilótát keresnek, melynek De Vries nem feltétlenül felel meg, de a monzai teljesítményét látva talán átgondolják a dolgot.

Arról nem is beszélve, hogy a hírek szerint a francia alakulat még a Szingapúri Nagydíj előtt tartani fog egy privát tesztet a Hungaroringen, ahol több lehetséges jelöltet is felmérnek, és a listán rajta van a holland versenyző is.

Ha a BMW visszatérne az F1-be, ilyen lehetne az autójuk kinézete