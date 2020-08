Palmer: Csúnya vége lesz Vettel és a Ferrari házasságának!

A Renault korábbi versenyzője, Jolyon Palmer az F1 hivatalos oldalán, a Formula1.com-on vezetett rovatában értékelte a hétvégét Vettel szemszögéből.

„Ezen a hétvégén Vettel közelebb volt Leclerc-hez, mint az első silverstone-i versenyen, a verseny első kanyarjában elkövetett hibája miatt azonban ismét a mezőny végén találta magát.” – foglalta össze az eseményeket a brit.

„Egy újabbat láthattunk a számos hiba közül, melyek miatt elmúlt a szerelem Vettel és a Ferrari között. Leclerc a jövő, Carlos Sainz pedig hamarosan átveszi Vettel helyét a csapatnál.” – írta Palmer.

Sokan továbbra is Vettel feltámadásában bíznak, Palmer azonban kevés esélyt lát erre az idén.

„A mostani folyamatok nem ebbe az irányba mutatnak. Vettel tisztában van vele, hogy már nem sokáig a Ferrari tagja. Az ilyen helyzetekben mindig változik a csapaton belüli összhang: nagyobb figyelem irányul Leclerc-re, ami frusztrálja majd Sebastiant.”

A verseny után a négyszeres világbajnok élesen kritizálta a csapat által végrehajtott stratégiát, a csapatrádión elhangzottak alatt pedig érezhető volt a felek közötti feszültség.

Sebastian Vettel, Ferrari in Parc Ferme looking at the car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images