Paddock pletyka: Gasly a teljesítménye ellenére sem mehet vissza a Red Bullhoz

Pierre Gasly rendszeresen megveri idén a Red Bullban autózó Alex Albont, a pontversenyben is csak 11 ponttal szerzett kevesebbet thai kollégájánál, nem is beszélve a monzai Olasz Nagydíjon szerzett győzelméről.

Albon nürburgringi teljesítménye természetesen beszédtéma volt az Eifel Nagydíj után, különösen az igen amatőr hibája miatt, amivel Daniil Kvjat és a saját versenyét is tönkretette.

A Sky F1 nézői azonban egy igen furcsa jelenetsornak lehettek szemtanúi, amelyről most az F1i és a PlanetF1 is beszámolt, amikor Paul di Resta, és az egész hétvégén szakértőként részt vevő korábbi világbajnok, Nico Rosberg elemezték a Red Bull pilótahelyzetét.

„A juniorprogram egyszerűen nem tud felmutatni egy olyan pilótát, aki felléphetne, és kellően keményen tudna fellépni Max verstappennel szemben” – mondta di Resta, amikor Rosberg közbevágott:

„Várjunk csak egy percet Paul, ott van Pierre Gasly, akinek fantasztikus szezonja van. Valami olyat is tudsz, amit mi még nem, szóval miért nem lesz jövőre Gasly abban az autóban?”

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, Alex Albon, Red Bull Racing RB16 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Én csak azt mondom, amiről én is hallok a paddockban” - mondta di Resta, de Rosberg nem hagyta annyiban, és visszakérdezett, hogy „ami pontosan mi is?” – amire di Resta egy igen érdekes részletet osztott meg:

„Valahogyan Gasly… összeszűrte a levet egy pár emberrel a Red Bullnál” - mondta a DTM bajnok, de Rosberg hiába próbálkozott tovább, a skót azzal a válasszal, hogy „te is beszélhetsz erről másokkal” – elnyomta az ügyet.

Később azonban mindketten egyetértettek abban, hogy pusztán a teljesítménye alapján Gaslynak kellene a Red Bull ülését kapnia, amire szerintük még Sergio Perez lehet esélyes külsősként. Rosberg szerint teljesen egyértelmű, hogy a nürburgringi teljesítménye alapján a Red Bull nem fog hosszabbítani Albonnal.

Alex Albon, Red Bull Racing RB16, passes as Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01, mises a corner and loses his front wing Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

„Az egész hétvégén lassú volt, és sokat hibázott, ami pont az ellentéte annak, amit most csinálnia kellene. Jó eredményekre van szüksége ahhoz, hogy biztosíts a helyét, de a mai nap alapján nem úgy néz ki, hogy itt lezs jövőre is, ami nagy kár, mert nagyon szimpatikus, és mindenki tudja, milyen teljesítményre is képes”

„A teljesítménye alapján Gaslynak kellene ott lennie, őt leszámítva szóba jöhet még Perez, de ez nem a legideálisabb megoldás, amit választhatsz jelenleg. Ők ketten lehetnek esélyesek, és én Gaslyt választanám.”

„Jelenleg szerintem Gaslyt választaná mindenki, és adna neki még egy lehetőséget, mert szerintem megérdemli. Bőven eleget ért el ahhoz, hogy újra felépítse az önbizalmát” – mondta di Resta.

Marko elmondta, hogy a Török Nagydíjig döntenek Albonról.

