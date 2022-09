Paddock-napló a 2022-es Holland Nagydíjról: belülről egy versenyhétvége

Mivel a kedves olvasó is valószínűleg most találkozik ilyen típusú cikkel az oldalon, hadd áruljak el valamit: a koronavírus-járvány enyhülése után a Motorsport.com-ot képviselve most először volt lehetőségem külföldi F1-es versenyhétégén is részt venni, és azért is szerettem volna egy kicsit személyesebb hangvételű írást közölni, miután pontosan tudom, hogy sokaknak ez talán nem is adatik majd meg.

Az F1-es újságírók versenyhétvégéje legkésőbb csütörtökön kezdődik a nyilvános sajtótájékoztatókkal. Úgy terveztem, hogy a napomat én is egy pályabejárással kezdem majd, erre azonban végül nem volt időm. A holland futam szervezői és az F1 ugyanis nem igazán volt a toppon. A belépőkártyámat csütörtökön reggel 8 órától vehettem volna át, 8-ra oda is álltam szépen az iroda ajtaja elé, majd jött a hidegzuhany. Elfelejtették elkészíteni több másik kollégámhoz hasonlóan az egyszeri versenyre szóló belépőmet. Az ügyintéző úr annyit mondott, hogy ne aggódjak, tegnap is ez volt, egy óránál tovább úgysem tart majd. Miközben velem együtt várakozó újságírókkal és fotósokkal telt meg az iroda, másfél órával később hozták is a belépőmet, és végre megkezdhettem volna a munkát, gondoltam én.

A következő pofára esés már a sajtócenterben jött, ahol az asztalomnál nem volt áram, így újabb ügyintéző-kör jött, miközben a csapatok megkezdték a pályabejárásaikat. Már ekkor megindultak az első rémtörténetek a kollégák között a shuttle-buszok borzalmas időpontjairól és a nehézkes közlekedésről, amely a hétvége folyamán sem lett jobb. Ebből kimaradtam, mivel nem a FOM hotelje körül szálltam meg, így én csak a pálya bejáratától a sajtócenterig tartó golfkocsiban ültem, amellyel a nehézkes forgalomirányítás miatt így is sikerült golfkocsi-dugóba kerülnünk.

A forgalommal nem csak az újságíróknak, fotósoknak gyűlt meg a baja, hanem az aznapi első interjúalanyunknak, Fernando Alonsónak is, akit nem engedtek be időben a pályára. A negyedórás késése a rendkívül zsúfolt menetrend miatt azt jelentette, hogy az Alpine motorhome-jából ki is küldtek minket, hogy a csapattagok ebédelhessenek, ezért ült Alonso a motorhome előtt – ott készítettem a képet, amit örömmel láttam viszont a Motorsport Klub Facebook-csoportunkban megmémesítve.

A beszédtémát azonban természetesen már ekkor is a Piastri-ügy uralta, amely alól a külsős résztvevők sem húzhatták ki magukat. Az Alpine-hoz tartó Pierre Gasly próbált minden olyan kérdést kivédeni, ami a jövőjéről firtatta, de amikor szóba került, hogy a teljesítmény, vagy az AlphaTauri jó közege a fontosabb, habozás nélkül jelentette ki, hogy egy erősebb autóba azonnal átülne. A Haasnál szintén kínos hangulat uralkodott, amit Günther Steiner talán még élvezett is, miután Mick Schumacher alatt ingadozik az ülése. Gene Haas Zandvoortba és Monzába is elkíséri a nevét viselő csapatot, ahol Steinerrel közösen fognak dönteni arról, ki lesz Kevin Magnussen csapattársa 2023-ban. A csütörtöki napot az F1-en rendszeresen dolgozó emberekhez hasonlóan a pálya körbefutásával zártam, a célegyenes helyett a bokszutcát választva, miután food-truckok tucatja lepte el a főlelátó előtti pályaszakaszt. A hangulat már csütörtökön elképesztő volt.

Pénteken a szabadedzésre igyekvő tömeg már reggel is brutális volt, és előrevetítette, hogy mire lehet számítani szombat-vasárnap is. Az első szabadedzés előtt ismét megtartották az idei menetrend egyik újdonságát, az autók kötelező prezentálását, ahol az érdekességet a tesztelés alatt álló megnagyobbított visszapillantó-tükrök jelentették, amelyek elsőre szokatlanok a szemnek, de a biztonsági funkciójuk miatt senki nem fog vitatkozni a szükségességükkel. Az Alpine egyik marketingesével beszélgetve, miután ő is sóhajtott egy nagyot, amikor az elmúlt 1 hónapról kérdeztem, akarva-akaratlanul is rámutatott arra, hogy Laurent Rossi vezérigazgató mennyire belefolyik az F1-es csapat legnagyobb döntéseibe is. Ez természetesen lehet áldás is egy csapat életében, de egy olyan munkakörnyezetben, ahol a csapatfőnök a pilóta elmondása szerint egyáltalán nem vett részt a szerződéséről szóló tárgyalásokban, legalább furcsának hat. Ekkor még nem vált hivatalossá, hogy Piastri a McLaren pilótája lesz 2023-ban, de a kimenetel helyett inkább csak az időpont volt kérdéses. Mivel a McLaren előre meghirdetett sajtótájékoztatóját eltolták az FP2 utánra, sejteni lehetett, hogy érkezik a hivatalos megerősítés, amit a sajtócenterben vártam.

A megerősítés jött is, meglepően sok részlettel. Ami elsőre kiszúrta a Motorsport.com összes munkatársának szemét, az a július 4-i dátum, amikor Piastri aláírta az akkor még nem direkt 2023-as versenyzői ülésről szóló szerződését, ami kizárta azt a forgatókönyvet, hogy Alonso és Piastri tisztában lett volna a másik lépéseivel a Magyar Nagydíj alatt. Délután Zak Brown és Andreas Seidl sajtótájékoztatója alatt nem sokat hallottunk egymásból, ugyanis az F1-es autóknál is hangosabb Porsche Supercup 911-esei lepték el a pályát. Ott volt természetesen a Netflix stábja is, így lehet, hogy ez a sajtótájékoztató, hacsak vágóképként is, de bekerül majd a Drive to Survive következő évadába.

Szombaton a csapatfőnökök sajtótájékoztatója előtt egyértelmű volt, hogy a legtöbb kérdést Otmar Szafnauer, az Alpine csapatfőnöke fogja kapni, amit Franz Tost már-már kaján vigyorral ült végig, miközben ő azzal a teljesen jogos kijelentéssel vágta ki magát a válaszadások alól, hogy úgysem ő, hanem a Red Bull dönt majd az AlphaTauri pilótakérdésében.

Az írott motorsport-sajtó létjogosultsága folyamatosan veszélyben van a közösségi oldalak miatt, amelyeken a csapatok is sokkal jobban kontrollálhatják, milyen tartalom jelenik meg róluk a mindenféle független és nem egyenszabású tájékoztatásra törekvő újságírók mellőzésével, de talán még ott nem tartunk, hogy az egészet a kukába kéne dobni. Nos, a szűkös zandvoorti paddockban mégis a szemétlerakó mellé került az írott sajtó helye a szombati időmérőt követően, ami nem csak nekünk, de a csapatok sajtósainak is megrökönyödést okozott, a helyzeten pedig nem javított, hogy az itthoni nyári kánikulát idéző napsütés tűzött le ránk.

Az időmérőt követően ismét tartott egy sessiont a McLaren, ahol Seidl mellett már Ricciardo és Norris is ott ült. A Piastri-ügy kényelmetlen kérdései után sokkal lazább lett a hangulat, amikor szóba kerültek a 7-es kanyar csúcspontján ülő galambok. Ricciardo megpróbálkozott a komoly válaszadásra a biztonságukat veszélyeztethető üggyel kapcsolatban, de sokáig nem bírta, és végül maga mutatta meg az első képet egy kilapított galambról.

Természetesen nem én vagyok a magyar motorsport-sajtó legprominensebb képviselője, és mindenkinek át kell esnie egy átalakuláson, hogy minél hatékonyabban végezhesse a munkáját, amikor már nem tölti el izgalom, amikor egy pilóta elhúz mellette egy elektromos rollerrel, ezt az érzést tényleg csak a helyszíni tudósítással lehet elsajátítani. Arra azonban mégiscsak felkaptam a fejem, amikor a galambokkal kapcsolatos röhögésbe fulladó sajtótájékoztató után Ricciardo csak fél kezével fogta a rollerja kormányát, miközben őrült sebességgel száguldott át a két részre osztott holland paddock egyik végéből a másikba úgy, hogy a másik kezével tökéletesen egyensúlyozta a tányérre szedett vacsoráját. Ha 2023-ra nem igazol a Haashoz, akkor pincérként sem vallana szégyent. Ezt követően a sajtócenterben az aznapi anyagok rendszerezését hangos felkiáltások szakították félbe, amelyre mindenki felkapta a fejét: megkezdődtek a nagy európai topligák, és hát éppen Inter-Milant tartottak, amit az olasz kollegák többsége a képernyők elé merevedve követett a tekintetével.

A telített program miatt vasárnap is korán rendezték az F3-asok főversenyét, ahol természetesen nem kellett sokat várni a sárga zászlóra, miután Brad Benavides beletolta a falba William Alatalót. Éppen ekkor ittuk a reggeli kávénkat Szelecky Ádámmal a sajtóközpontban, pont a carlinos szerelők fölött, akiknek az ablaküvegen is átütött a sport iránti szenvedélye, amikor Benavides kiesése után eleresztettek egy pár hangos káromkodást.

A paddockban később pont elkaptam, ahogyan Ricciardo és Webber beszélgetnek: egyértelmű volt, hogy mindkettejüket megviselte a Piastri körüli dráma, de az is, hogy nincs harag köztük, ahogyan azt Ricciardo később a futam után meg is erősítette. A futam után a Mercedes motorhome-ja felé vettem az irányt, ahol Toto Wolff beszélt arról, hogy nagyobb esélyük lett volna a futamgyőzelemre a biztonsági autós fázis nélkül, amiben senki nem is kételkedik, aki figyelmesen követte a futam alakulását. Az a profizmus, és objektív hozzáállás, amely jellemzi a Mercedest még most is, nyomot hagy az emberben. Wolff nem félt bevallani, hogy nincs korreláció a fejlesztés során és a pályán szerzett adataik között, miközben a Ferrari még mindig kitart amellett, hogy képesek lesznek a jelenlegi felállássukkal eljutni a sikerre vezető úton. Ha ez így is van, messzebbről indultak, mint gondoltuk volna.

A pilótapiac kicsit jobban eldugott részei újabb szereplőkkel bővültek: a hamarosan F2-es bajnokká avanzsáló Felipe Drugovich ült le beszélgetni Helmut Markóval, potenciálisan az AlphaTauri tartalékpilótai szerepköréről, miközben hiába volt borzalmas hétvégéje Logan Sargeant-nak, még mindig esélyes arra, hogy ő váltsa 2023-tól Nicholas Latifit. Az FP1-es szereplése sokat segít majd a Williamsnek abban, hogy meg is lépje ezt, és legalább egy amerikai legyen 2023-ban a rajrácson, miközben Helmut Marko már szemet vetett Colton Hertára, akivel pótolnák Pierre Gaslyt.

A paddock a futam után rohamtempóban pakolt, miután hamarosan jelenésük van Monzában. Nem tudtak ennyire sietni hétfőn a holland reptereken. Hiába választottam a jóval kisebb Eindhovent az utóbbi hetekben földi pokolnak számító Schipol helyett, az általános munkaerőhiánnyal küzdő repülőtereken a személyzet erőfeszítései ellenére is csigalassú volt a biztonsági ellenőrzés, amit a hétvége okozta adrenalinlöket maradékával és a Super Maxszal a fejemben álltam ki, azon aggódva, hogy elérem-e a gépet. Hazafelé jövet pedig már elkezdtem dolgozni azon, hogy minél több hasonló cikket írhassak nektek a közeljövőben.