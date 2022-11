O'Ward: Ricciardo imádná az IndyCart!

Ricciardo korábban kitartott amellett, hogy a Forma-1 egyik élcsapatánál szeretne ülést szerezni 2024-ben és nem is gondolkodott más sorozatokban. Azt külön kiemelte, hogy nem igazán szeretné az oválpályákat kipróbálni, ha az IndyCar felmerülne lehetőségként.

O’Ward, aki a McLaren Forma-1-es csapatával is többször együtt dolgozott, Ricciardóval is tudott némi időt eltölteni. Az Abu Dzabi Nagydíj pénteki első szabadedzésén Lando Norris helyére beülő mexikói szerint Ricciardo könnyedén be tudna illeszkedni az amerikai közegbe:

„Olvastam a neten, hogy nem akar az oválokon menni, amit tiszteletben tartok, de szerintem Daniel imádná őket. Szerintem azonnal be tudna illeszkedni. Hogy akarja-e vagy sem, azt nem tudom. Annyit mondhatok, hogy a két autó, a Forma-1-es és az IndyCaros, teljesen különböző, de szerintem imádná. Amerikát is szereti, szerintem jó helyen lenne ott.”

„Persze, az oválpályák nagyon gyorsak és mindannyian tudjuk, hogy veszélyesek, de kicsit úgy érzem, hogy alaptalanul támadják őket. Nem így kellene lennie. Lehet, hogy a TV-ben nehéz elmagyarázni, de ez egy nagyon király, teljesen más fajtája az autóversenyzésnek és amint elkezd rajtuk gyakorolni az ember, hozzászokik és rájön, mennyire különlegesek valójában.”

„De szerintem pont azért, mert mindenki úgy van vele, hogy csak az oválokat ne, és meg sem akarja adni nekik az esélyt, annyit mondok, próbálják ki. Próbálják ki, mert nagyon, nagyon király élmény. Gyors, nagyon gyors, de nem hiszem, hogy bármi problémája lenne vele.”

O’Ward példának hozta a szintén az IndyCarba távozó Romain Grosjeant, aki 2020-as bahreini balesete után ódzkodott az oválpályáktól, de miután 2021-ben élesben is kipróbálta őket, megváltozott a véleménye róluk.

„Szerintem csak más a tanulási folyamat. Ez is csak egy szakma, amibe bele kell tanulni, de emiatt nehezebb a bajnokságot megnyerni, mert háromféle pályán is jónak kell lenni, mert a kisebb és a nagyobb oválok között is hatalmas a különbség.”

„Szerintem Romain tudná ezt tanúsítani, ő sem igazán akart az oválokon menni, aztán kipróbált egyet és máris szereti őket. Ha az ember rájön, hogy hogyan kell rajtuk vezetni, hogy hogyan lehet a szélárnyékokkal, meg ilyenekkel játszani, akkor gyorsan megszereti.”

„Szóval ezek a pályák szerintem csodálatos dolgok, de amikor ilyen sebességeken megy az ember, akkor eléggé tud büntetni bármilyen hiba, de szerintem egy Forma-1-es autóban, hogyha 320 km/h felett szenvedsz balesetet, akkor is hatalmasat tudsz csattanni, nincs közöttük nagy különbség.”

