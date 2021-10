O’Ward: „Hazudnék”, ha azt mondanám, nem érdekel az F1-es jövő

Akárcsak Daniel Ricciardo, így O’Ward is kötött egy fogadást a szezon elején a csapat ügyvezetőjével, Zak Brownnal, hogy amennyiben sikerül neki futamot nyernie az amerikai sorozatban, akkor lehetőséget kap, hogy vezethesse az istálló F1-es gépét.

Ennek pedig elég hamar eleget is tett, hiszen már az idény elején sikerült neki nyernie Texasban, az F1-es tesztre készülvén pedig múlt héten már a csapat angliai központjába látogatott, ahol három napot töltött el a szimulátorban, és megejtette az üléspróbáját is az MCL35M-mel.

Ugyan rövid távon még az IndyCarban való szereplés jelenti nála az elsődleges motivációt, O’Ward beismerte, hogy egy lehetséges F1-es váltásra nem tudna nemet mondani, ha esetleg úgy hozza számára a sors.

„Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem gondolok erre. Minden gyerek ugyanazzal az álommal nő fel, és ennek tárgyát a Forma–1 képezi. Ha pedig mást mondanak, akkor az nem igaz, mert mindig az F1 a cél” – nyilatkozta az Autosportnak a McLaren Technológiai Központban megejtett interjú során.

„Most arra koncentrálok, hogy a lehető legtökéletesebb munkát végezzem az IndyCarban. Meg akarom szerezni ennek a csapatnak a bajnokságot, amelyet megérdemelnek. Szeretnék Indy 500-at is nyerni velük. A jövőben pedig, amennyiben mindkettőnknek megfelelne, természetesen elfogadnék egy F1-es lehetőséget.”

„A Forma–1-ről beszélünk, ember! Az jelenti a csúcsok csúcsát technológiai szempontból, és a világ leggyorsabb versenyautói is ott vannak” – mondta lelkesen a fiatal tehetség, aki az idei évben két futamgyőzelmet és három pole pozíciót szerzett, valamint harmadik lett a bajnokságban.

O’Ward úgy érkezett meg a Long Beach-i szezonzáróra, hogy még esélye van az első helyre, de aztán az első kör végén hátulról nekiment Ed Jones, az autója pedig megsérült, így végül esélye sem volt megpróbálni letaszítani a trónról Alex Palou-t.

O’Ward érzése szerint ő és a McLaren már „így is sokat tettek” együtt az IndyCarban, és ugyan még sok mindent érhetnek el az Egyesült Államokban, mégis izgatottá teszi őt a lehetséges siker az istálló más projektjei kapcsán is.

„Miután elérjük azokat a célokat, hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem akarom ugyanazokat a célkitűzéseket áthozni Európába is. Mindenképpen az egyik álmom, hogy megnyerem az IndyCar bajnoki címét. Az Indy 500-as trófeát is el akarom hódítani. Egy tökéletes világban mindent a McLarennel akarok megnyerni.”

A britek jelenleg az egyetlen olyan F1-es csapat, amely az IndyCarban is érdekelt, ez pedig lehetővé tenne bármilyen potenciális átmenetet a két projekt között. O’Ward elmondta, hogy „igazán hálás, amiért ilyen helyzetben lehet”.

„IndyCaros oldalról közel voltunk ahhoz idén, hogy megnyerjük az 500-ast, és nem voltunk messze a bajnokságtól sem, szóval mindenképpen elérhető közelségben vannak. Ki tudja, talán az egész karrieremet az IndyCarban fogom letölten? Vagy talán néhány szezont eltöltök az F1-ben is?”

„Nem csak azért jönnék, hogy megtapasztaljam. Ha váltok, akkor azért jönnék, hogy nyerjek és harcba szálljak. Ugyanezt mondtam a tengerentúlon is már a legelejétől kezdve. Megértem, hogy nem lett meg az első siker, de harcoltunk a futamgyőzelmekért, és sok dobogót is szereztünk.”

„Túlságosan is versengő típus vagyok ahhoz, hogy ne érdekeljen. Én mindig az egyik legjobb akarok lenni mindenben, mert én és a csapat ilyenek vagyunk. Ezért a célért fektetünk bele annyi munkát. Ez biztosan szerepel a bakancslistámon.”

A mexikói természetesen körbenézett a McLaren központjában, ahol láthatta Lewis Hamilton 2012-es autóját, az MP4-27-et, amellyel a hétszeres bajnok megnyerte a Kanadai Nagydíjat. Ez volt az első motorsportos esemény, amelyet a fiatal O’Ward élőben látott.

„A legelső futamom, legyen szó bármilyen sorozatról, 2012 Montreál volt, amikor Lewis nyert. Már régóta a McLaren rajongója vagyok. Igazán lenyűgöző, hogy most velük versenyezhetek, és így én is hozzá tudok rakni apró darabkákat és elemeket az örökségükhöz. Ez nagyon izgalmas számomra” – zárta gondolatát az F1-be is vágyó pilóta.

