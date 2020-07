Ott végzett a McLaren, ahol a helye van

Remekül kezdődött a McLaren szezonja, különösképpen Lando Norris szolgáltatott fantasztikus eredményeket, aki mindkét alkalommal, a szenzációs utolsó köreinek köszönhetően egy harmadik és egy ötödik helyet zsebelt be a patinás brit csapatnak.

Kérdéses, hogy az osztrák duplaforduló során látottak mennyire reprezentatívak a középmezőny tekintetében, annyi egyértelműen látszódik, hogy az idei szezonban rendkívül kiélezett csata várható a topcsapatok mögött, ami jót fog tenni a sportnak.

A tegnapi kvalifikáció során a McLaren mindössze a nyolcadik és a kilencedik rajthelyet szerezte meg, ami némileg gyengébb eredmény, mint amit az elmúlt két hétvégén láthattunk tőlük, viszont Norris úgy véli, valójában azt a teljesítményt érték el, ami a valóság.

„Nagyon jó munkát végeztünk az első két hétvége során, és sokkal több pontot szereztünk nálunk gyorsabb autóknál, de szerintem a mai eredmények jóval realisztikusabbak a mezőnybeli helyünk szempontjából”, fejtegette a fiatal brit.

Lando Norris, McLaren MCL35 Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

„Én annak is nagyon örülök, hogy az előttünk lévőkhöz ennyire közel vagyunk, de szerintem ma ott végeztünk, ahol a helyünk van. Nem vagyok megdöbbenve, még csak csalódott sem vagyok, mert a köröm sem volt olyan, amivel jobb helyet érdemeltem volna. Most az egyszer kicsit örülök is nyolcadik helynek”, mondta Norris.

A tegnapi időmérőn egyértelműen látszódott, hogy a Ferrari és a Racing Point átugrotta a McLarent az osztrák hétvégékhez képest, de Norris szerint ezen nem érdemes meglepődni, mivel Ausztriában sem számítottak rá, hogy ennyire jók lesznek.

„Tudtuk, hogy a Ferrari ezen a pályán át fog minket ugrani, ez miatt nem bánkódom. Ez egy remek lehetőséget adott, hogy lássuk a gyengeségeinket, így nem viszi el a gondolatainkat, hogy mennyire jók voltunk az elmúlt két hétvégén”, indokolta Norris.

„A tavalyi évhez képest látszódik, hogy fejlődtünk, de azt is látjuk, hogy a többi csapathoz képest van még fejlődnivalónk. A hétvége kezdetéhez képest viszont pozitív az eredmény, mivel sikerült egy nagyot előrelépni az időmérőre. Örüljünk a Q3-nak, és annak, amit elértünk”, véli a fiatal brit.

