Ötmillió dollárba fájhat Kvjat büntetése

A világbajnoki cím vasárnap dőlt el, Lewis Hamilton második helyével bebiztosította hatodik elsőségét, miközben a konstruktőri győzelmet már rég elhódította a Mercedes. Azonban a középmezőnyben nagy a csata pozíciókért, melyek a végelszámolásnál súlyos dollármilliókat érnek a csapatoknak. Ebből a szempontból kulcsjelenet is lehet az Egyesült Államok Nagydíjának utolsó köre, amelyben Daniil Kvjat és Sergio Perez küzdött a 10. helyért.

Végül előbbit intették le az egy pontot érő helyen, de utólag az oroszt megbüntették a Perez elleni előzés közbeni manőverért, így visszaesett a 12. helyre, és a mexikói lett a tizedik. Márpedig ez az egy pont akár döntő jelentőségű is lehet a csapatok között hatodik hely szempontjából. A Racing Point a mexikói egy pontjával jelenleg 65 ponttal áll, a Toro Rosso 64 egységgel követi. Márpedig a hatodik és a hetedik hely között körülbelül 5 millió dollár a különbség a szezon végi pénzdíjakat illetően.

"Megérdemelt volt a büntetés, nem lehet akármit csinálni dupla sárga zászlós szakaszban, nem lassítani, és aztán kikényszeríteni valakit a kerékvetőre. Azt hiszem, hogy az igazság felülkerekedett. Anélkül Sergio simán maga mögött tartja" - mondta Otmar Szafnauer, a Racing Point első embere a Motorsport.com kérdésére. "Ha megnézzük az on-board felvételeket, akkor láthatjuk, hogy éppen kettős sárga zászló volt, szóval csak pár kanyar maradt és vége. Checo úgy viselkedett, ahogy azt kell, dupla sárga, lassítani kell, és nem DRS-t nyitni. Miért nyitnád ki a DRS-ta, ha lassítani készülsz?"

Az FIA versenyigazgatója, Michael Masi hozzátette, hogy hasonló volt a helyzet Kvjat és Hülkenberg között Mexikóban, ezért egyértelmű volt a helyzet megítélése, és az egyik bíró még külön kameraképet is kapott az esetről. "Nagyon sima helyzet volt. Dany jött föl, egy késői fékezésre készült, de összeértek. A stewardok megnézték a helyzetet, és döntöttek" - mondta Masi

Szafnauer is felhívta a figyelmet a büntetés anyagi jelentőségére is. "Két verseny van hátra, és mindent bele kell adni. Olyan jól akar mindenki szerepelni, amennyire csak lehet, és ez a pénztől független. De a pénznek így is nagyon komoly jelentősége van. A saját kezünkben a sorsunk, maximalizálni kell a lehetőségeket az utolsó két versenyen. Bármi megtörténhet, mi keményen dolgozunk" - mondta a Racing Point első embere.

