Őt ültetné be Toto Wolff a Williamsbe George Russell helyére

A paddockban többen is kész tényként kezelték, hogy a Mercedes be fogja jelenteni George Russell szerződtetését a Brit Nagydíjon. Bejelentés nem volt, de a pletykák természetesen nem csüggedtek.

Russell szerződtetése továbbra talán egyértelmű lépésnek is tűnhet kívülről, az pedig különösen érdekes kijelentés volt Toto Wolfftól, hogy a saját felelősségének érzi azt, hogy helyet találjon a Forma-1-ben Bottasnak, amennyiben a finn nem lesz már jövőre a Mercedes pilótája.

Bár egy Russell-Bottas csere is logikusnak tűnhet, a Motorsport.com forrásai arról számoltak be, hogy Bottas az Alfa Romeo felé veheti az irányt, a Mercedesnek azonban van B-terve azzal kapcsolatban, hogy kit ültetnének Russell megüresedett helyére.

A Motorsport.com olasz kiadásának értesülései szerint az első számú jelöltjük a Formula E-t vezető Nyck de Vries, aki 2019-ben bajnok lett a Formula 2-ben is, azóta pedig a Mercedes Formula E csapatában, valamint az ELMS-ben az LMP2 kategóriában is versenyzett.

A Mercedesnek ezúttal nincsen az F2-ben pallérozódó pilótája az F2-ben, bár a télen bejelentették Frederik Vesti szerződtetését, a dán pilótát az F3-ban tartották, ahol tavaly a 4. lett a Premával, idén eddig 2. az ART-vel, de hatalmas, 41 pontos lemaradásban van a Red Bull-junior Dennis Hauger mögött.

George Russell is úgy nyilatkozott az idei szezon elején, hogy „nem lepné meg”, ha a gokartbajnokságokat egykor domináló holland annak ellenére is bemutatkozhatna az F1-ben, hogy a 26 évével már szinte idősnek számít ehhez, és Toto Wolff is elégedetten nyilatkozott a Mercedes kötelékébe tartó de Vriesről és Stoffel Vandoorne-ról, akik szerinte „megérdemelnek” egy esélyt a Forma-1-ben.

De Vries mellett olyan pilóták állnak még sorba a Williams üléséért, mind Danyiil Kvjat, Nico Hülkenberg, valamint a csapat fejlesztőpilótája, Dan Ticktum, aki úgy fogalmazott az F2-es szezon kezdete előtt, hogy szerinte ez lesz az utolsó esélye arra, hogy kiharcolja magának az F1-es szereplést.