Ezúttal nem volt kérdés – Verstappen nagyon komoly különbséggel a pole-ban

Ez a hétvége összességében eddig Verstappen és a McLaren csatáját hozta, de a küzdelem még egyáltalán nem tekinthető lefutottnak. A kvalifikáció során a hétvége eddigi legmelegebb időjárása várta a mezőnyt, hiszen a hőmérséklet már 30 fok fölé emelkedett, és az aszfalt is rendkívül forró volt.

A Q1-ben szokás szerint 18 perc állt mindenkinek a rendelkezésére, a cél pedig a legjobb 15-be kerülés volt. A bokszutca kinyitását követően szinte mindenki rögtön a pályára hajtott, és meg is kezdődtek az első gyorskörök. Az már hamar látszott, hogy elképesztően szoros csata várható, hiszen néhány perc elteltével öt autó is négyszázadon belül volt egymáshoz képest az élen.

Ezt a helyzetet aztán néhány perccel később George Russell törte meg, hiszen a Mercedes pilótája majdnem három tizedet adott az addig élen álló Charles Leclerc-nek. Nem kellett azonban sokat várni, és már jöttek is az élmenők újabb körei, miközben a pálya is folyamatosan gyorsult. Russell korábbi idejét hamar öten is túlszárnyalták, miközben a különbségek továbbra is minimálisak voltak.

Öt perccel a Q1 vége előtt Lewis Hamilton kieső helyen volt, akárcsak Lance Stroll vagy éppen Nico Hülkenberg. Nekik tehát mindenképpen javítaniuk kellett, ha folytatni akarták az edzést. Az utolsó két percben meg is indult a roham, Hamilton bebiztosította a továbbjutását, akárcsak Fernando Alonso, aki a legvégén csúszott még be a Q2-be a 15. helyen.

A mezőny szorosságáról mindent elmond, hogy az élen végző Sainz és a 15. Alonso között négy tized volt csupán az eltérés. Ami pedig a kiesőket illeti, elvérzett a két Williams, a két Sauber és Stroll is.

A Q2 elején a két Ferrari és a két Alpine jött ki egy-egy biztonsági körre, de ezekkel az időkkel még nem lehetett továbbjutni. Már csak azért sem, mert Verstappen az első körével megfutotta a hétvége akkori legjobb idejét, egészen pontosan 1:04,577-et. A többiek pedig meg sem tudták közelíteni ezt az időt, hiszen Sainz a második helyen bő négy tizeddel volt lemaradva.

A Q2 utolsó másodperceiben Verstappen még tovább javított, és némileg módosult a top 10 második fele is. Nico Hülkenberg és Esteban Ocon tudta még beverekedni magát az időmérő utolsó szakaszába, Daniel Ricciardo viszont csak 15 ezreddel csúszott le erről. Az ausztrál mellett Kevin Magnussen, Pierre Gasly, Juki Cunoda és Alonso esett még ki.

A Q3-ban ott volt tehát a két Red Bull, a két McLaren, a két Ferrari, a két Mercedes, valamint Hülkenberg és Ocon. Verstappen óriási erődemonstrációt tartott, hiszen több mint fél másodperccel jobb kört ment, mint a második helyezett, így pedig kíváncsian várhattuk, meg tudja-e egyáltalán közelíteni valaki a Red Bull-ost.

Az utolsó szakasz úgy indult, ahogyan az előző véget ért. Verstappen azonnal 1:04,426-ot repesztett, és csak Norris és Russell volt az, akik még be tudtak jönni 1:05-ön belülre, amiből az látszott, hogy a háromszoros bajnok valamire nagyon rátalált, mert korábban nem látszott ez a különbség közte és a mezőny többi tagja között.

Persze mindenkinek volt még hátra egy lövése, így nem volt még lefutottnak tekinthető az időmérő végeredménye. Verstappen ugyanakkor még tovább tudott javítani, és már 1:04,3-at autózott, mögé pedig a két McLaren jött fel, hasonlóan a tegnapi naphoz. Norris lett a második, Russell pedig végül a harmadik, miután Piastri legjobb körét pályaelhagyás miatt törölték.

A negyedik hely Sainzé, az ötödik Hamiltoné, míg a hatodik Leclerc-é lett. A monacói az utolsó körén nagyot hibázott a 9-es kanyarnál, alig tudta megfogni az autóját, és így be kellett érnie az említett pozícióval. Piastri az elvett köre miatt végül csak hetedik lett, de még így is megelőzte Perezt, Hülkenberget és Ocont.

Ez volt tehát az Osztrák Nagydíj időmérője, melyet Verstappen nagyon magabiztosan nyert meg. A holnapi verseny ettől függetlenül így sem tűnik lefutottnak, szóval érdemes lesz velünk tartani akkor is.