Összezúzta a Mercedest a Német Nagydíj

A Mercedes nagy csinnadrattával várta a hazai forma-1-es futamát, amely a 200. volt a csapat történetében, ráadásul a motorsportok 125. évfordulóját is ünnepelte. Ezek után katasztrofális vasárnapja volt a csapatnak, Valtteri Bottas kiesett, míg Lewis Hamilton 11. helyen ért célba, a brit is megtörte a Mercedest, majd büntetést is kapott a bokszutca bejáratánál elkövetett szabálytalansága miatt. Toto Wolff pedig nem is leplezte csalódottságát.

"Mindenki össze van törve. Mert olyan van, hogy egy verseny ellened dolgozik, és elveszted az egyik autót, de olyan, hogy mindkettő pont nélkül zárjon, az egyik kiessen, a másik 11." - panaszolta a listavezető istálló csapatfőnöke. "Ez elég, hogy összetörve érezzük magunk. De ezek a napok, amik erőssé tesznek, hazamegyünk, és aztán vissza az irodába dolgozni. Ezeket a napokat jól ki kell elemezni, mint tettük azt korábban."

Még több F1 hír: Szép jelenet: Wolff gratulációja Verstappennek (videó)

"Soha nem megy úgy haza ez ember, hogy "mi a francért nyertem?", helyette inkább úgy, hogy "mi a francért vesztettem?". És most éppen ez a gondolatmenet vár ránk. De egyek vagyunk örömben, bánatban egyaránt" - mondta Wolff. "De alázatosnak kell maradni, hiszen rengeteg versenyt nyertünk, nem is tudom hirtelen, mennyit, 80-90 futamot és öt bajnokságot. Mondjuk éppen ezért érezzük ezt a fájdalmat most intenzívebbnek, mint máskor a győzelem feletti boldogságot."

"Hogy ez lenne a legrosszabb pillanat az életemben? Mondhatom, hogy az időjárás ellenünk dolgozott, és nem voltunk a saját végzetünk urai. De talán a tavalyi ausztriai dupla kiesés, amit csak magunknak köszönhetünk, rosszabb volt. Most azonban csak keserűséget érzek" - mondta Wolff, akinek ugyanakkor volt egy rossz előérzete, mert minden körülöttük forgott a hétvégén, még a Netflix sorozatának készítői is a Mercedesre koncentráltak, és rengeteg VIP-vendég volt jelen.

"Azt hiszem, hogy ez a karma volt. A dolgok még akkor is félrecsúszhatnak, ha megfelelően csinálod őket. Talán máshogy csináltad a dolgokat, talán valami elvonta a figyelmet. Van egy pár napunk, hogy újraszervezzük magunkat, és Budapestre még erősebben érkezzünk. Jó eredményben reménykedünk, még mindig vezetjük a vb-t, jó helyzetben vagyunk, és ezt nem szabad elfelejteni.

A csapatfőnök azt is kiemelte, hogy a németországi aerodinamikai fejlesztések nem felelősek a kialakult helyzetért. "Nem, a fejlesztések jól működtek, és ez látszódott is az adatokon. Van még mit tanulni, hogyan kell beállítani az autót. De ez nem volt hatással az eredményre, az autó nagyon gyors volt az elején, csak aztán minden ellenünk fordult" - mondta Wolff.

38 éves lett Fernando Alonso, aki két világbajnoki címet is szerzett a Forma-1-ben, de sokak szerint sokkal többre volt hivatott. Videón a spanyol versenyző motorsportos pályafutása, és kitekintése az egyéb más szériákba.