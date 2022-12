"Összetörte" a Mercedes motorjait a W13-as év eleji pattogása

Az egyik legimpresszívebb statisztika a Forma-1 2022-es szezonjából a Mercedes autóinak megbízhatóságával kapcsolatos, a 22 versenyen ugyanis George Russell és Lewis Hamilton csak két alkalommal nem értek célba. Ez külön érdekes, ha figyelembe vesszük, hogy a W13-ast hátráltatta a legjobban a pattogás, ami a csapat szezonjának elejét tönkretette.

A csapat évértékelő videójában (lásd a cikk alját) Toto Wolff magyarázta el Hywel Thomasnak, a csapat motorokat fejlesztő részleget vezető igazgatójának, milyen hatással volt a jelenség az autóra: „Az év elején egy kis huzavona volt az erőforrásokkal, nem igazán tetszett az erőátvitelnek néhány aspektusa.”

„Ennek ellenére ti a sikerrel tudtatok plusz teljesítményt rápakolni, megküzdve olyan körülményekkel is, hogy a pattogó autó gyakorlatilag összetörte a motorokat. Így is roppant megbízható volt amúgy és a motor ereje is nagyszerű volt a szezon közepétől kezdve.”

Mivel a motorokra vonatkozó beállításokat 2026-ig befagyasztják, a csapatok csak olyan újításokat eszközölhetnek, amelyek az erőforrások élettartamát érintik. Thomas elmondása szerint emiatt főleg a téli szünetben dolgoztak kettőzött erővel, az idény folyamán pedig már csak apróbb igazításokat hajtottak végre.

„Tavaly egész évben és a tél során egy nagyon komoly fejlesztési programot hajtottunk végre, de tényleg, hogy átmenjen, nagyon, nagyon keményen dolgoztunk, hogy megfelelő helyzetből induljunk. Ebből kiindulva gyakorlatilag minden versenyhétvégére tudtunk apró teljesítménynövelést elérni.”

Thomas elmondása szerint az autókból kinyert adatok alapján a motorokat éppúgy megviselte az autó pattogása, mint a pilótáikat: „Egy idő után nyilvánvalóvá vált, hogy a motorok brutális ütéseket kapnak. Elég meglepő volt látni, hogy milyen komoly erő hat rájuk. Amikor azt láttátok, hogy Lewis és George kicsit furcsán szállnak ki az autóból, nos, az erőforrásaink is valahogy így érezték magukat.”