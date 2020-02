Összesített galéria a Williams új F1-es autójáról, és festéséről

A Williams tavaly ilyenkor nagyon nehéz helyzetben volt, mivel nem készült el időben az autójuk, így azzal keveset tesztelhettek. Az első nagydíjak is csak arról szóltak számukra, hogy kilométereket gyűjtsenek.

Robert Kubica és George Russell is sokat szenvedett, ami után borítékolható volt, hogy a 2019-es évük sem lesz könnyű. A legendás alakulat még mélyebbre került, és még mindig nem látni a fényt az alagút végén.

A csapat ma mutatta be az új autóját, ami egy eltérő festést is kapott. A ROKiT egyre nagyobb teret nyer magának a Forma-1-ben. A főszponzor a Formula E-hez hasonlóan a Williams festésén is jelentős részt kapott.

Slider Lista Williams FW43 detail 1 / 33 Fotót készítette: Williams F1 Williams FW43 detail 2 / 33 Fotót készítette: Williams F1 Williams FW43 detail 3 / 33 Fotót készítette: Williams F1 Williams FW43 detail 4 / 33 Fotót készítette: Williams F1 Williams FW43 detail 5 / 33 Fotót készítette: Williams F1 Williams FW43 detail 6 / 33 Fotót készítette: Williams F1 Williams FW43 detail 7 / 33 Fotót készítette: Williams F1 Williams FW43 detail 8 / 33 Fotót készítette: Williams F1 Williams FW43 detail 9 / 33 Fotót készítette: Williams F1 Williams FW43 detail 10 / 33 Fotót készítette: Williams F1 Williams FW43 detail 11 / 33 Fotót készítette: Williams F1 Williams FW43 detail 12 / 33 Fotót készítette: Williams F1 Williams FW43 detail 13 / 33 Fotót készítette: Williams F1 Williams FW43 detail 14 / 33 Fotót készítette: Williams F1 Williams FW43 detail 15 / 33 Fotót készítette: Williams F1 Williams FW43 detail 16 / 33 Fotót készítette: Williams F1 Williams FW43 detail 17 / 33 Fotót készítette: Williams F1 Williams FW43 detail 18 / 33 Fotót készítette: Williams F1 Williams FW43 detail 19 / 33 Fotót készítette: Williams F1 Williams FW43 detail 20 / 33 Fotót készítette: Williams F1 Williams FW43 detail 21 / 33 Fotót készítette: Williams F1 Williams FW43 22 / 33 Fotót készítette: Williams F1 Williams FW43 23 / 33 Fotót készítette: Williams F1 Williams FW43 24 / 33 Fotót készítette: Williams F1 Williams FW43 25 / 33 Fotót készítette: Williams F1 Williams FW43 26 / 33 Fotót készítette: Williams F1 Williams FW43 27 / 33 Fotót készítette: Williams F1 Williams FW43 28 / 33 Fotót készítette: Williams F1 Williams FW43 29 / 33 Fotót készítette: Williams F1 Williams FW43 30 / 33 Fotót készítette: Williams F1 Williams FW43 31 / 33 Fotót készítette: Williams F1 Williams FW43 32 / 33 Fotót készítette: Williams F1 Williams FW43 33 / 33 Fotót készítette: Williams F1

A Williams F1 Team is lerántotta a leplet a 2020-as szezonra tervezett autójáról, amit immáron Nicholas Latifi fog vezetni Robert Kubica helyett George Russell csapattársaként, aki tavaly igen könnyedén verte el a lengyelt.