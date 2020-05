Összefoghatnak a britek a Brit Nagydíj megrendezéséért a Forma-1-ben

Ma több fontos bejelentés is született a Forma-1-ben. Silverstone például azt erősítette meg, hogy ha idén lesz is Brit Nagydíj, az csak zárt kapuk mögött kerülhet megrendezésre. Ugyanakkor erre sincs garancia, de a kilátások jók lehetnek.

Miután országonként eltér a vírushelyzet, a britek is külön terveket készíthetnek egy ilyen esemény megrendezésére, akárcsak tették azt az osztrákok. Stuart Pringle a Sky Sports kérdésére elmondta, nagyon bátorító az a hozzáállás, amit a kormány mutat.

Silverstone főnöke szerint a zárt ajtók mögötti versenyzés megfelelne a kormány szabályainak, és nagyon bátorító, hogy a hétvégén a Digitális, kulturális- és sportminisztérium jelezte, hogy szívesen kezdenek párbeszédet az egészségügyi tisztviselőkkel, és a sportban dolgozókkal, megvizsgálván, mit lehet tenni a cél elérése érdekében.

Fotó készítője: Nissan Motorsports

A britek együttműködnek a Forma-1-gyel, és az orvosi tisztviselőkkel, hogy megtudják, hogyan lehetne ezt megrendezni zárt ajtók mögött. Stuart Pringle azonban nem tagadta, különféle kihívásokkal kell szembesülnie Silverstone-nak az elkövetkezendő hetekben, hogy minden a helyére kerüljön, de hangsúlyozta, a pálya továbbra is elkötelezett az F1 segítése mellett, bármilyen tervről is legyen szó.

"Természetesen azt akarjuk, hogy legyen verseny. A kihívás az, hogy ez a helyzet kibontakozóban van, és ehhez kötődnek bizonyos kérdések, kezdve a logisztikával, vagy az esetleges komplikációkkal." Ezek a kérdések pedig pénzügyi jellegűek is.

Silverstone nagyon optimista, hogy képesek segíteni a Forma-1-nek, feltéve, ha a dolgok a helyükre kerülnek, és egy olyan szerepet tölthetnek be a szezonban, ami mindenki számára elfogadható. Ez azt is jelentheti, hogy több futamot rendezzenek Silverstone-ban, amit a pálya igazgatója is elismert.

Arra azonban nincs pontos dátum, hogy meddig dönthetnek a versenyről, de Silverstone nagyon rugalmas, és sokkal nagyobb kihívást jelent a szezon átszervezése, ami a háttérben jelenleg is zajlik a Liberty Media részéről.

