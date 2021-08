Őrült magyar futamon vagyunk túl, Esteban Ocon nyert!

Már előzetesen is úgy tűnt, hogy egy rendkívül érdekes futam lehet, mivel az időjárás már befolyásolta a futamot. Néhány perccel a rajt előtt ismét eleredt az eső délelőtt után, így borultak a korábban tervezett taktikát.

A pilóták megkapták a piros lámpát, ezzel elindulhatott a futam és egyértelműen látszódott, hogy Valtteri Bottas nagyon rosszul kapta el a rajtot, a két Red Bull és Lando Norris is szinte azonnal megelőzte a finnt.

Ezt követően jött az első óriási dráma: Bottas elfékezte a csúszós íven az első kanyart és hátulról eltalálta Lando Norrist, aki pedig telibe találta az ütközés következtében Max Verstappent, míg Bottas tovább csúszó autója Perezt találta el, az ötödik helyről induló Gaslynak pedig szélesen kellett fordulnia.

Ettől független ütközésben Lance Stroll fékezte el magát és Charles Leclerc Ferrariját találta el, aki pedig ennek hatására megforgatta Daniel Ricciardót. Káosz uralkodott el a pályán, így nem meglepő módon, a rengeteg törmelék miatt érkezett a piros zászló.

Bottas tehát egyetlen mozdulattal radírozta le gyakorlatilag az egész élmezőnyt Lewis Hamiltont leszámítva, miközben akik ezt kihasználhatták volna (Ricciardo, Leclerc), őket pedig Stroll hibája intézte el.

Ekkorra pedig egy egészen őrült sorrend alakult ki, amit garantáltan nem fogunk idén még egyszer látni: Hamilton vezetett, mögötte Esteban Ocon, Sebastian Vettel, Carlos Sainz, Juki Cunoda, Nicholas Latifi, George Russell, Kimi Räikkönen és Mick Schumacher volt az első tíz.

Valtteri Bottas, Mercedes W12 and Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B crash

Az első körös mészárlásban végül Norris, Perez, Bottas, Leclerc és Stroll szenvedett el olyan sérüléseket, hogy nem tudták folytatni a futamot. Verstappen tudta folytatni, de jelentősen sérült autóval.

A törmelékek eltakarítását követően döntött az FIA, állórajt várt a mezőnyre, viszont időközben elkezdett száradni a pálya. Ennek pedig egy olyan jelenet lett az eredménye, amit szintén még nem láttunk soha.

Lewis Hamiltont leszámítva ugyanis az egész mezőny bejött a bokszba száraz pályás gumikért, egyedül a brit világbajnok maradt kint, így egyedül ő ment fel a rajtrácsra. A piros lámpát egyetlen autó kapta meg – ettől a 2005-ös Indianapolisi verseny flashbackünk lehetett, de legalább ott is hat autó indult el.

A többiek a bokszból vágtak neki a futamnak, Hamilton elhaladását követően libasorban eredtek a pályára, George Russell felvezetésével, aki átugrotta a mezőnyt. Nem tartott ez viszont sokáig, ugyanis vélhetően szabálytalanság történhetett, mivel Russell visszaadta a nyert pozícióit.

Lewis Hamilton ugyan tetemes előnyre tett szert, gyorsan belátták a Mercedes garázsában, hogy hibá vétettek, mivel azonnal be kellett hozni a britet slickekért. Hamilton így a mezőny végére zuhant, Ocon vette át a vezetést, Latifi pedig dobogós helyen állt a Magyar Nagydíjon.

Ocon és Vettel hatalmas előnyt épített ki az élen, miközben Hamilton nagyon küszködött a mezőnyben, előbb Giovinazzival, utána pedig Gasly-val. A két Alfát közben az ág is húzta: Giovinazzi bokszutcai gyorshajtásért, Raikkönen meg nem biztonságos kiengedésért kapott büntetést, utóbbinak Mazepin látta a kárát, aki ki is esett.

Charles Leclerc, Ferrari SF21, comes to a halt with damage

Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images