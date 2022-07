"Örülök Sainz sikerének, de Leclerc még törött első szárnnyal is gyorsabb volt nála"

Carlos Sainz Jr. pályafutása első Forma-1-es futamgyőzelmét aratta a Brit Nagydíjon, de azóta is sokkal nagyobb visszhangot kap a Ferrari stratégiai döntése, amellyel gyakorlatilag megfosztották Charles Leclerc-t a sikertől.

Az Esteban Ocon megálló autója miatt elrendelt biztonsági autós szakaszban a monacóin kívül mindenki kiállt extra kerékcserére, és lágy keverékű abroncsokat kapott, miközben a Ferrari versenyzőjét kint tartotta csapata a már több mint tíz körös kemény gumikon.

Ennek megfelelően Leclerc sem csapattársát, sem Sergio Perezt, sem Lewis Hamiltont nem tudta maga mögött tartani a kevésbé kedvező abroncsokon és hiába tűnt úgy, hogy jelentős mennyiségű pontszámot faraghat a hibás padlólemezzel küzdő Verstappennel szemben, végül csak hat egységgel csökkentette hátrányát.

Jolyon Palmer a BBC Chequered Flag című podcastjében kifejtette, egyáltalán nem érti a Ferrari döntését, miért a bajnokságban és a futamon is rosszabb helyzetben álló autót hívta ki cserére, miközben az éllovast stratégiai öngyilkosságba kényszerítette.

„Egyértelműen Leclerc volt ezen a futamon az erősebb Ferrari-pilóta. Nagyon örülök Carlos Sainz sikerének, de őszintén szólva nem ez volt a legjobb napja. Nem volt túl gyors, Charles még sérült első szárnnyal is jobb volt nála“ - mondta Palmer.

„Meg kellett volna nyernie a versenyt, de a Ferrari Sainz érdekeit tartotta szem előtt, pedig a bajnokságban nem ő áll jobban. Az is megkérdőjelezhető, miért nem engedték meg hamarabb Leclerc-nek, hogy elengedje Sainz-ot maga mellett, amikor sokkal gyorsabb volt“ - folytatta a brit.

„A Ferrari vezetőségének kérdést kell adnia néhány válaszra, mert fontos pontokat hagytak bent a Verstappen elleni csatában. Mindössze hat egységet vettek el tőle, miközben problémákkal küzdött. Ez nem elég jó, ha bajnoki címet akarsz nyerni“ - tette hozzá Palmer.

„Szerintem még nehezebb Leclerc számára, hogy Sainz nyerte meg a versenyt, mert azt érezheti, csak a stratégiát kellett volna követnie és akkor könnyedén nyerhetett volna“ - fogalmazott a brit.

„Monacóban és Bakuban is nyernie kellett volna, de vagy szörnyű stratégiai hibát követett el a Ferrari, vagy a technika adta fel a harcot. Kanadában a mezőny hátuljáról kellett pontokat mentenie, de most is vezetett és mégsem nyert.“

„Öt futamgyőzelem helyett kétszer kiesett, kétszer negyedik és egyszer ötödik lett. Most nagyon frusztrált lehet a csapat miatt is, azt hiszem, kezd kissé meginogni a hite a Ferrariban. Jó csapatjátékos, támogatnia kell a csapatot, de jelenleg nem bánnak jól vele“ - zárta Palmer.

