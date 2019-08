Óriási visszaesés a Renault-nál, de a Ferrari sem lehet túl boldog

Hamarosan véget ér a nagy nyári szünet, és folytatódik a szezon a Forma-1-ben, ahol egy igen sűrű szeptember vár ránk, kevés kihagyással. A csapatok először Belgiumba látogatnak el, majd onnan hamar az F1 történetének egyik leglegendásabb helyszíne, Monza felé veszik az irányt, ahol a Ferrarinak több okból kifolyólag is nyernie kellene.

Az olaszok azonban idén még mindig nem állhattak fel a dobogó legfelső fokára, és részben ennek, valamint a Mercedes dominanciájának köszönhetően kevesebb pont is áll a nevük mellett, mint tavaly ilyenkor. Ugyanakkor a csata is sokkal szorosabb és kiegyenlítettebb is volt a két rivális között. Ebből a Red Bull-Honda remekül profitál, bár az osztrákok sokkal jobban is állhatnának, ha Pierre Gasly nem nyújt ilyen gyenge teljesítményt. A Honda motorja azonban nyilvánvalóan fejlődést hozott a Renault után.

És, ha már gyári Renault, akkor elmondhatjuk, hogy a franciák neve mellett szerepel az egyik leggyengébb statisztika, szemben például a McLarennel, mely az összehasonlításokat tekintve az első helyen áll. A britek sokat léptek előre, és nehéz elképzelni, hogy ne ő szerezzék meg a konstruktőri negyedik helyet, ami tavaly a Renault-é volt.

Most azonban igencsak más a helyzet, miközben már a Torol Rosso is befurakodott a csapat elé, ahol a hírek szerint jövőre Daniel Ricciardo új csapattársat kaphat Esteban Ocon, vagy Valtteri Bottas személyében. A hivatalos bejelentés már a belga versenyhétvégén megérkezhet.

Az alább található képes összehasonlításban az F1.com jóvoltából megnézhetjük a csapatok idei statisztikáit, összehasonlítva azokat a tavalyival, pontosabban mondva láthatjuk, hogy a mezőny 2018-ban a szezon ezen pontján mennyivel gyűjtött több, vagy kevesebb pontot. Van pár igazán kiugró adat, amire nem igazán számíthattunk az idény előtt.