Óriási: Norris „Rossinak öltözik” a hétvégi F1-es Olasz Nagydíjon

Lando Norris és Valentino Rossi nemrég találkozta a MotoGP brit nagydíján, ahol kedélyesen beszélgettek a bokszban. Norris nagy rajongója a motoros királykategóriának és természetesen Rossinak. Az elmúlt napokban sejteni lehetett, hogy valamire készül a McLaren újonca, mivel a hivatalos gamer Twitch csatornáján rendre „rossis” cuccokba bújt.

Most kiderült, hogy a brit, aki Rossi-rajongóként nőtt fel, több mint különleges módon akar tisztelegni a kilencszeres világbajnok előtt. A sisak mellett a cipő is Rossi szerelését idézi, ami mondhatni egy tökéletes másolata a motogp-s verziónak.

„Mindig is szerettem volna egy saját szerelést csinálni. A gokartban is különböző sisakokat használtam, beleértve a ruhákat, a cipőket és a feliratokat. Amikor azonban elkezded az igazi pályafutásodat, akkor a lehetőségek korlátozottabbak lesznek. De most mégis sikerült ezt megcsinálnom és ezzel a különleges sisakkal és cipőben szeretnék tisztelegni.”

„Régóta beszélünk Valentinóval, csak épp a közösségi médián keresztül, próbálván rendezni ezt, mert nyilvánvalóan őt is meg kellett kérdeznem, hogy mindez lehetséges-e. Ezzel pedig megkapta a lehetőséget arra, hogy a futamot még különlegesebbé és egyedibbé tegyük, valamint emlékezzünk rá, hogy egy srác mindig is hősként figyelte Valentinót. Tehát ez inkább egy dedikálás felé, mint bármi más.” - tette hozzá Norris, aki korábban azt mondta, szerette volna az olasz híres 46-os rajtszámát az F1-ben, de végül nem tette meg, mert nem akart másolatot.”