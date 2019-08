Óriási hátrányt dolgozott le a Honda a Red Bullnál

A Hondánál minden a megfelelő irányba halad, és úgy tűnik, maguk mögött hagyták a sok szenvedést. Időközben a McLaren is kezd magára találni a Renault motorjával, ami jelezheti, hogy a kapcsolat egyszerűen nem működött a britek és a japánok között, mert külön eredményesek. Ez pedig remek hír a Forma-1 számára.

Azzal, hogy a Honda két F1-es csapattal dolgozhat együtt, messze több információra tehet szert. Noha tavaly csak a Toro Rossóval versenyeztek, a háttérben már megkezdték a munkát a Red Bullal, és idén mindkét istálló a gyártó erőforrásait használja, amikkel győzelmeket és dobogós helyezéseket is szereztek. Sőt, már a Toro Rosso-Hondának is van dobogója Daniil Kvjat által, aki a kaotikus Német Nagydíjon használta ki a lehetőséget.

Toyoharu Tanabe, a Honda F1 technikai igazgatója a lapunk kérdésére elmondta, nagyon boldogok azzal, amit látnak, mert valóban egy igen komoly hátrányt dolgoztak le a Red Bullnál, mely hamarosan akár a világbajnoki címre is esélyes lehet. Sokan nem hittek a projektben, de a Red Bull és a Honda kiválóan működik együtt, a pályán kívül is.

„Amikor elkezdtük a barcelonai tesztsorozatot a szezon előtt és nekivágtunk az első versenynek, nagy különbséget láttam a teljesítményünk és a top-csapatok között. Ez a szezon korai részére is értendő. Nagyon keményen dolgoztunk a rés csökkentése érdekében, ami azonban még mindig megvan. Eddig két győzelmünk van Max által, és jó dolog, hogy a Toro Rossónak is van már dobogója.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, 2nd position, is cheered over the line by his team

Fotó készítője: Sam Bloxham / LAT Images