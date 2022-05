Óriási botrány van készülőben? – Az F1 állítólag szabadulna az FIA-tól

Az F1 és az FIA karöltve irányítja a sorozatot már jó ideje, most azonban úgy tűnik, mintha kezdene megbomlani a sokszor amúgy is ingatag lábakon álló egység, legalábbis erről beszélt a BBC-től Andrew Benson.

Hogy mi lehet ennek az oka? A Forma–1-nek állítólag nem tetszik az, ahogyan a Nemzetközi Automobil Szövetség egyes eseteket és témákat intéz, emiatt pedig szó van róla, hogy a széria megszabadulna valahogyan az FIA-tól és a saját kezébe venné a teljes irányítást.

„Sok olyan, egymástól független példa van, melyek ugyanahhoz a témához és általános elégedetlenséghez kötődnek, miszerint az FIA nem irányítja megfelelően az F1-et” – magyarázta Benson az említett podcastben.

„Az F1 szempontjából például furcsa, hogy Mohammed ben Szulajem miért nem fogadta még el a sprintfutamok számának jövő évi növelését? A pilóták szempontjából ott az alsóneműs ügy és az ékszerek tilalma, valamint azok a dolgok, melyekről Alonso beszélt – a sport irányítása és a biztonság kérdése.”

„Most például a Red Bull kérdőjelezi meg, hogy biztosan mindent jól csináltak-e” – utalva ezzel az Aston Martin másolási ügyére, amelyben felmerült, hogy egyes, a Red Bulltól távozó csapattagok magukkal vihettek bizonyos adatokat, és ezek alapján sikerült az Astonnak a bikásokéra nagyon hasonlító oldaldobozt alkotni.

Az FIA viszont a spanyol hétvége elején megerősítette, hogy jártak a silverstone-i alakulatnál és mindent rendben találtak. A Red Bull azonban ezek szerint nem feltétlenül hisz ebben. Úgy tűnik, ezek mellett a versenyzőknél például egyáltalán nem vette ki jól magát a Miamiban látott balesetekkel kapcsolatos témakör sem.

Carlos Sainz és Esteban Ocon kis tempónál történő, de nagyerejű ütközése után a legtöbb pilóta szerette volna, ha változtatnak az aszfaltcsík azon szakaszán, és gumifalat helyeznek el, de az FIA ennek nem látta szükségét.

A mezőny tagjai most úgy érzik, hogy a szövetség a rossz dolgokat teszi a rossz okokból, és nem a megfelelő dolgokra helyezik a hangsúlyt. Az F1 és az FIA szakításának persze számos nehezítő körülménye is lenne, melyekre Benson is felhívta a figyelmet.

„Az FIA-é az F1-es világbajnokság. A kereskedelmi jogok ugyan az F1-hez (Libertyhez) tartoznak, de azt az FIA-tól bérlik. Ezért nehéz lenne teljesen eltávolítani az FIA-t. Ha elszakadsz tőlük, akkor nem használhatod a nevet sem. A Forma–1-et akkor valami másnak kéne hívni.”

„Én most azt hallottam, hogy az F1 szeretné egyfajta ünnepélyes szerepkörbe helyezni az FIA-t, tehát továbbra sem tűnnének el, Mohammed ben Szulajem továbbra is megjelenhetne a futamokon, de a valóságban semmilyen aktív szerepük és beleszólásuk nem lenne a sport irányításába. Mindent az F1 intézne.”

„Hogy eljutnak-e erre a pontra, azt nem tudom, de ez most egyértelműen zajlik a háttérben” – zárta a témát Benson, aki ezzel rendesen összeborzolta a kedélyeket.

Persze azt nem lehet tudni, hogy valóban ennyire rossz-e a helyzet a két fél között, de az tény, hogy már idén is sok súrlódás történt, és a csapatok mellett a pilóták sem elégedettek sok mindennel. Úgy tűnik, az FIA-nak a tavalyi idényzárós botrány óta sem sikerült visszaállítania a renoméját...

