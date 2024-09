"Ördögi körbe" ragadt a Red Bull az RB20-as problémáival

A világbajnoki éllovas, Max Verstappen attól tart, hogy elveszítheti az idei bajnoki címet a Red Bull 2024-es autójával akadt gondjaik miatt. A tőlük gyatrának számító hatodik helye után az Olasz Nagydíjon a holland azt mondta, a csapat fejlesztési iránya az elmúlt 12 hónapban felelhet ezért, erről itt írtunk.

Horner most megnyílt az osztag előtt álló nehézségekről és elmagyarázta, hogy ha az autó egy területén megoldják a problémákat, azzal máshol okoznak újakat: „Az autó egyes részeinek egyensúlya között megszakadt a kapcsolat és így nem működik.”

„Amint ebben a helyzetben kötsz ki, sokkal jobban fogyasztod a gumikat. Ezért kompenzálni próbálsz, állítgatod az egyensúlyt, egy problémát kiiktatsz és létrehozol a másikat, szóval egyszerűen egy ördögi körben találod magad.”

Bár nem csak a Red Bull használt kifejezetten Monzára fejlesztett alacsony leszorítóerős hátsó szárnyat, Horner szerint ez nem volt nagy tényező a küszködésükben: „Szerintem inkább az egyensúly az, 100%-ig.”

„Nincs kapcsolat az autó eleje és hátulja között. Szerintem Max vagy Checo nem tudnak az autó hátuljára támaszkodni a kanyarba fordulva és ezért kompenzál az ember. Ettől viszont alulkormányzott lesz az autó. Annyira vékony ez a mezsgye.”

„Az időmérőn lehetett ezt látni. Használt gumin, jó egyensúllyal 19,6-ot tudtunk futni, ami a legjobbak között volt. Aztán feltettünk két új szettet, az egyensúly teljesen elszállt és négy és fél tizeddel lassabbak voltunk.”

A Red Bull az előző két hétvégét Zandvoortban és Monzában azzal töltötte, hogy megpróbálják megérteni, mi ment félre az autón, elsősorban a padlólemezzel kísérletezve, de tiszta válaszaik továbbra sincsenek.

Mivel a bajnoki rivális McLaren már minden típusú pályán versenyképes – még olyanokon is, ahol 12 hónapja nem – Horner elismerte, nagy a nyomás rajtuk, hogy gyorsan megtalálják a megoldást: „Amilyen tempónk volt, abszolút jogos, hogy mindkét bajnokságban nyomás alatt vagyunk.”

„Nagyon gyorsan változtatnunk kell ezen a helyzeten. Szerintem ez a pálya felerősítette a hiányosságainkat a tavalyi autóhoz képest. Szerintem a probléma egyértelmű, ez a hétvége elég jól rávilágított, szóval muszáj megbirkóznunk vele, vagy masszív nyomás alá helyezzük magunkat.”

Azonban mivel a Forma-1-ben a fejlesztési idők annyira sokáig nyúlnak, a Red Bullnak minden másodperc számítani fog, ha nem akarják, hogy a McLaren és Lando Norris tovább faragjanak hátrányukból a konstruktőri és egyéni bajnokságban. Horner hozzátette:

„Szerintem a legfontosabb most megérteni a problémát és aztán lehetnek bizonyos dolgok, amikkel javíthatunk rajta. Lehet, hogy nem az egészet fogják megoldani, de esetleg egyes részeit. Most két hét van Bakuig és Szingapúrig, aztán ismét lesz egy kisebb szünet Szingapúr és Austin között, ahol dolgozhatunk. Az idő most kulcsfontosságú.”