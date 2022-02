Saját sebességváltó építésével függetlenedik az Alfa Romeo a Ferraritól?

Az Alfa Romeo és a Ferrari már régóta dolgozik együtt, most azonban úgy tűnik, előbbi csapat még tovább szeretne önállósodni, és ennek következtében több dolgot is saját maguk fognak készíteni, ahelyett, hogy azt készen vásárolnák az olaszoktól.

A Motorsport.com olasz kiadása szerint az Alfa Romeo komoly döntést hozott, és a Williamsszel ellentétes irányba indulnak el: míg a patinás csapat 2022-től már a Mercedestől vásárolja a sebességváltóját, az Alfa Romeo saját egység fejlesztésébe fogott.

A hírek szerint pedig a svájciak autójának a tengelytávja és a hűtési elrendezése is más lesz, hiába kerül majd be a Ferrari vadonatúj erőforrása az ő kocsijukba is. Míg a Ferraritól olyan hírek szivárogtak ki, hogy a 2022-es autójukban a hűtőradiátorokat ismét az oldaldobozokba helyeznék, ezért visszatér a keskeny, háromszög-alakú felső légbeömlő, az Alfa Romeo maradna a Mercedes-motort használó csapatok útján, akik azokat közvetlenül a motor fölé helyezik.

Mivel a mai F1-es autóknál a sebességváltóházba kötik be a hátsó felfüggesztés lengőkarjait, az Alfa Romeo a hátsó felfüggesztését is teljesen magának tervezheti, amivel eltérhetnek az F1-75 vonórudasnak spekulált kialakításától.

Az Alfa Romeo így messze nem minősül majd annyira a Ferrari fiókcsapatának, mint a Haas. Az amerikaiak ugyanis az Alfával szemben igyekeznek minél több alkatrészt készen megvásárolni a partnerüktől, miközben a karosszériát a Dallara gyártja nekik. Frederic Vasseur alakulatának döntése viszont még így is némileg meglepetésszerű lehet, és ez mindenképpen azt vetíti előre, hogy szeretnék inkább a saját útjukat járni.

Annak köszönhetően, hogy kevesebb kész alkatrészt vásárolnak a Ferraritól, az alfások szeretnék még inkább testreszabhatóbbá tenni masinájukat, amelyet akár az egyes pályák igényeihez is jobban tudnak majd alakítani, és nem lesz annyira megkötve a kezük a partnerük miatt.

Az is lehet, hogy az Alfa Romeo ezzel már egy esetleges új motorpartner érkezését készíti elő, hiszen az utóbbi szezonokban meglepően erősen hangoztatták, mennyire nincsenek megelégedve a Ferrari erőforrásaival, amely 2019 után rendesen lemaradt a riválisokétól.

Ez utóbbi persze egyelőre csak spekuláció, a 2021-es szezon alatt is kész tényként kezelték egyes informátorok, hogy a Sauber a Renault erőforrásaira vált majd. Jelenleg azt sem erősítették még meg, hogy mikor leplezik majd le idei autójukat, amelyről lehet, hogy ismét kiszivárgott egy nem túl sokat mondó kép. Jelen esetben még négy istálló bemutatója kérdéses: a Red Bullé, az Alfa Romeóé, a Haasé, valamint a Williamsé.

