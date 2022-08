Max Verstappen domináns győzelmével zárult a Belga Nagydíj, amely után a nemzetközi sajtó jelentős része már úgy gondolja, hogy gyakorlatilag Verstappen zsebében van a 2022-es világbajnoki cím.

Az olasz Gazzetta dello Sport a futam után rendkívül elismerően írt a holland versenyzőről, akinek a teljesítménye láttán az jutott eszébe a médium újságírójának, hogy a többiek F2-es kocsikat vezetnek:

„Max megismételte a négy héttel ezelőtti show-t a közönség előtt, amely Belgiumig jött miatta. Olyan volt, mintha a többiek Forma-2-es autókat vezettek volna. Bizonyos időszakokban úgy tűnt, mintha a többiek egy teljesen más sportot űztek volna.”

„Néha pedig azt is gondolhattuk, hogy Perez nem is egy Red Bullt vezet, annyira más volt a két csapattárs tempója. Úgy látszik, hogy Verstappennek már ott van a második címe a zsebében, és még hátra van a hazai futama. Most már csak az a kérdés, hogy hány címet fog még nyerni.”

A Corriere della Sera is dicsérte a regnáló bajnokot, és azt írták, hogy már most minden idők legjobb Forma-1-es versenyzői közé tartozik a Red Bull pilótája:

„Verstappen egy ’rakétaember’, aki vasárnap jetpackkel repült a pálya felett. De az aszfaltra is tapadt és egészen különleges módon tudta irányítani a rakétáját. Eközben már majdnem 100 pontos előnye. Super Max ellenállhatatlan, és már most minden idők egyik legjobb F1-es versenyzője” – írta az olasz lap, amely a Ferrariról nem sokat írt.

Rendkívül váratlan fordulatok jöhetnek az F1-es pilótapiacon, a Red Bullt már értesítették is...