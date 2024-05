Olvasóink szerint a Mercedeshez igazol Max Verstappen

Továbbra is kérdéses Max Verstappen jövője a Forma-1-ben: a német F1-Insider.com szerint a Miami Nagydíj után a holland pilóta tárgyal is a Mercedesszel, amely istálló évi 150 millió eurót is hajlandó lehet fizetni neki.

A hu.motorsport.com szerkesztősége pedig arról kérdezte olvasóit, hogy szerintük hol fog versenyezni az új szabályrendszer érkezésének évében, azaz 2026-ban a háromszoros világbajnok.

Az opciók között a Mercedes, a Red Bull, az Aston Martin és az Audi szerepelt, a szavazatok 48 százalékát pedig a Mercedes gyűjtötte be, míg 42 százalék szerint marad a Red Bullnál. Az Aston Martin 6, az Audi 4 százalékot kapott.

Eközben Hamilton megszólalt Angela Cullen új munkája kapcsán, míg Alonso beszélt az FIA-val, új irányelvek jöhetnek.