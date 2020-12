"Olcsón megúszta" a Mercedes az Abu Dhabi Nagydíjat

A Mercedes sorozatban hetedszer húzta be a pilóták és a konstruktőrök világbajnokságát is 2020-ban, a 17 versenyből 13-at megnyerve. A csapat sorozatban hetedszer nyerhetett volna Abu Dhabiban, de nem tudták tartani a lépést Max Verstappennel, aki a rajttól kezdve uralta a futamot.

Verstappen végül több, mint 15 másodperces előnnyel nyert Valtteri Bottas és Lewis Hamilton előtt. A Mercedes csapatfőnöke szerint mindkét Red Bull gyorsabb volt náluk egész hétvégén és attól tartott, Alex Albon a futam vége felé megelőzheti Hamiltont:

„Mindenkinek vannak gyenge pontjai és ezen a hétvégén egyáltalán nem a legjobbunkat nyújtottuk. Ez egy tény, a Red Bull megérdemelten nyert. Albonnak remek futama volt, nagyon jó autójuk van és látszik, hogy amikor jól eltalálják a beállításokat, mindkét pilóta remek munkát tud végezni.”

„A futam vége felé Albon gyorsabb is volt nálunk, simán ott hagyhattak volna minket, sőt. Ezt a versenyt olcsón megúsztuk, nem volt jó hétvége ez számunkra. Ez az autó azonban nem hagyott minket cserben egész évben, talán csak most.”

Wolff elmondta, Bottasnak és Hamiltonnak is spórolnia kellett a gumikkal, mivel a keményekre való korai csere után nem voltak benne biztosak, hogy bírni fogják-e a végéig: „Ő is és Lewis is nagyon vigyáztak a gumikra, mert nem volt biztos, hogy a végéig el tudnak menni vele.”

„A végén az első szektorban már látszott is, hogy az ötös-hatos kanyarban mekkora szenvedés ment és az utolsó szektor sem volt túl jó. Egyszerűen egész nap nagyon alulkormányzott volt az autó. Pénteken még jó volt, szombaton már nem. Mindkét irányba próbálkoztunk, semmi sem működött. Valamit nem találtunk el rendesen.”

