Olaszországban egyre kínosabbnak ítélik a Ferrari szereplését

Most, hogy 12 verseny eltelt az idei Forma-1-es szezonból, és a Ferrari továbbra is csak majdnem tudott futamot nyerni, annak ellenére, hogy Mattia Binotto még a Kanadai Nagydíj környékén egy komolyabb fejlesztési csomagot jelentett be, amelyek azonban a szabadedzésen való tesztelésnél ritkán jutottak tovább, és ez az eredményeken is meglátszik.

Bár az utolsó öt futamon ötször végeztek a dobogón, igazán komoly eséyük a győzelemre maximum Ausztriában akadt (amellett, hogy Vettel egy remek versenyt futott hazai pályán). Ennek köszönhetően a Red Bullok, elsősorban Max Verstappen révén elkezdték lassan, de biztosan lefaragni hátrányukat. A Hungaroringen nagyon nyomasztó volt a helyzet számukra: a harmadik helyen leintett Sebastian Vettel percen kívül ért a célba Hamiltonhoz képest, és ezt már lassan a legtöbb szakíró így látja, pont, mint Daniele Dallera, aki a Corriere della serának ír cikkeket:

„Vettel? Leclerc? Ez nem az ő hibájuk, de attól még ez nem mehet így tovább. Ezt Mattia Binotto saját szavaival is elmondta, a Ferrari főnöke, az ember, aki az összes problémáját jobban látja a csapatnak, mint bárki más. Ideje elrendelniük a vörös riasztást, ugyanis amellett, hogy a Mercedes lehagyta őket, hátulról rohamtempóban érkezik a Red Bull.”

Dallera azonban nem csak a pályán nyújtott teljesítményt kritizálta, szerinte az istálló, amely évtizedek óta meghatározó tagja a sorozatnak, a tárgyalóasztalnál is (példának okáért vegyük a Kanadai Nagydíjat eldöntő fellebbezés történetét) folyamatosan elbukja a csatákat, amely szerinte pont olyan káros, mint a nyeretlenségi sorozatuk:

„A Ferrarinak muszáj sebességet váltania, versenyképesebbnek, és jóval keményebbnek kell lenniük a politikai küzdelmekben is. A szezon első felében a pályán kívül is folyamatosak voltak a vereségek, amelyek aztán a pályán való dolgokat is csak keserítették. Valamit tenni kell, mert itt régen a Ferrari volt az, aki a szabályokat gyártotta.”

