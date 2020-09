Olasz sajtó: A Renault a háttérben megegyezett a Mercedesszel, ezért ejtették a Racing Point ügyét

A Racing Point másolási ügye eddig a 2020-as szezon egyik legnagyobb sztorija. A rózsaszín Mercedes már februárban nagy feltűnést keltett, de csak a Stájer Nagydíj után adtak be hivatalos óvást a csapat ellen, a Renault kifejezetten a fékhűtővezetékeket támadta meg az RP20-on.

A silverstone-i alakulattól végül levontak 15 pontot, és megbüntették őket 400,000 euróra, azonban a büntetés mértékével nem volt megelégedve a Renault, akik egyből jelezték fellebbezési szándékukat a büntetés súlyosbításáért.

Azóta azonban aláírták a 2021-től életbe lépő Concorde megállapodást, a Renault pedig visszavonta a fellebbezését, miután elmondásuk szerint megfelelő garanciát kaptak arra, hogy hasonló nem fog történni a jövőben.

Luca de Meo Fotó készítője: Motor1

A Corriere della Sera azonban, akik korábban a Ferrari motorügyével kapcsolatosan ipari kémkedésről számoltak be, most arról számoltak be, hogy a Renault és a Mercedes között egy titkos megállapodás születhetett.

Az olasz újság szerint a Mercedes vezérigazgatója, Ola Kallenius beszélt a Renault új vezetőjével, Luca de Meoval, és a beszélgetés során arra jutottak, hogy a Forma-1 érdekében jobb lenne, ha dobnák az ügyet.

ola-kallenius-mercedes-benz

Ez azonban nem minden, ugyanis a Mercedes érdekéért, hogy minél hamarabb véget érjen az ügy, kompenzálásként a Renault-nak titkos információkat adtak át a Forma-1-es motor optimalizálásával kapcsolatosan.

A cikk ennek tudja be a Renault hirtelen teljesítményjavulását, a franciák a 4.-5. helyen értek célba a Belga Nagydíjon, Ricciardo még a leggyorsabb kört is megfutotta.

A Mercedes ezen felül nem akar feszültséget a két cég között, akik az autóiparban egyre szorosabban működnek együtt, többek között az A-osztály számára is a francia cég szállítja a motorokat.

