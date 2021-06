A Ferrari döntött, a „Superfast” motorral debütál a 2022-es autó - olasz sajtó

A Ferrari azzal a nem titkolt céllal készül 2022-re, hogy visszatérjenek a mezőny élére, miután a csapat még a 2009-es szabályváltozások előtt szerezte az utolsó egyéni és konstruktőri bajnoki címét. Nem véletlenül ellenezte először a Ferrari a 2021-re tervezett szabálymódosítás elhalasztását, hiszen így már a költségsapka alatt kell nekik is dolgozniuk.

Ez a költségsapka azonban nem vonatkozik még a motorfejlesztésre, a trükkös 2019-es motor „megtisztítása” után pedig volt honnan felzárkóznia a Ferrarinak a pocsék 2020-as szezonjuk után. Bár a maranellóiak 2021-es motorja nem sikerült rosszul, továbbra is kb. 20 lóerő lemaradásban vannak a Mercedeshez és a Hondához képest, és joggal gondolhatják azt, hogy elérték a saját koncepciójuk határait.

A Ferrari ugyanis még mindig nem osztotta ketté a turbót és a kompresszort a saját V6-osában. A Mercedes már eleve így indult a turbókorszakban, a Honda pedig 2017-ben váltott erre az elrendezésre, amely a két egységet a motor két különböző végén helyezi el, a katasztrofális 2017-es motort pedig szép csendben tökéletesítették 2018-ban a Toro Rossóval együttműködve.

A Ferrari pedig úgy látta, hogy nekik is meg kell lépniük ezt, már csak azért is, mert a 2022-es szezon kezdetével minimum 2025-ig befagyasztják az erőforrások fejlesztését. A 2023-as dátum eddig is benne volt a pakliban, de a Honda kilépése és a Red Bull nehéz helyzete miatt végül 1 évvel előrébb hozták a homologizációt.

A maranellói alakulat már egy ideje külön munkacsoporttal foglalkozik a 2022-es projekttel, amelyen az osztrák AVL cég is dolgozik Wolf Zimmermann vezetésével, ráadásul nemrégen megkezdték a kísérleti motor próbapados tesztjét is.

Itt azonban a már osztott turbós elrendezés először messze elmaradt a várt eredménytől, értesült a Motorsport.com kiadása, így gyorsan készítettek egy tanulmányt a jelenlegi motor továbbfejlesztésének lehetőségéről.

A döntést arról, hogy végül melyik motorral szerelik föl a 2022-es autót, tavaszról júniusra halasztották, olasz munkatársaink értesülése szerint pedig meg is hozták a döntést: az osztott turbós elrendezést mindenképpen megvalósítják jövőre, azonban a „Zimmermann-motor” egyes radikális elemeit, amelyek a megbízhatóság rovására mehetnek jövőre, elvetették.

A projekt egyik legfontosabb részét, a „Superfast-re” keresztelt égéskamrát azonban megtartják, a Ferrari reményei szerint ettől a változtatástól végre a belső égésű motorjuk teljesítménye felveheti majd a versenyt a Mercedes és a Honda erőforrásával.

Nem a Ferrari az egyetlen gyártó, amely kockáztathat a 2022-es szezonra: a másik „hagyományos” motort készítő Renault is dolgozik egy osztott turbós projekten, amely az eredeti terveik szerint 2023-ra készült volna el, arról azonban egyelőre nem döntöttek értesüléseink szerint, hogy jövőre milyen elrendezést választanak.