Lewis Hamilton nagy előnnyel az élen az F1 első monzai szabadedzésen

Miután visszatért a sprintkvalifikációs formátum, amelyben a pilóták csak 1 szabadedzést kapnak a koraesti időmérő előtt, nem meglepő, hogy óriási forgalommal indult az FP1: az első percben 19 autó gurult pályára, egyedül a Mercedes által frissen bejelentett George Russell maradt a garázsában.

A McLaren brit pilótájának, Lando Norrisnak nem indult tökéletesen az edzése, a fékpedál beállítására panaszkodott, és el is fékezte az első kanyart – ahogyan Charles Leclerc is, aki később majdnem tett egy rövid látogatást a 2. Lesmo melletti kavicságyban.

A nagy forgalomban pedig arra sem kellett sokat várni, hogy Nyikita Mazepin valakivel kisebb összetűzésbe kerüljön: ezúttal Juki Cunodával ütközött össze majdnem, szintén a Lesmókban.

Az első 10 percben a két Mercedes és Perez a közepeseken körözött, Hamilton vezetett Perez előtt, mögöttük érkezett Bottas, és a már a keményeken köröző Verstappen.

Az edzés első felében kisebb meglepetésre a két Red Bull közül Sergio Perez tűnt magabiztosabbnak: az első két szektorban majd fél másodpercet adott azonos gumikon Max Verstappennek, aki a kigyorsításokon a hátsó tapadás hiányára panaszkodott.

Az edzés második felében sokan váltottak friss közepes gumikra, és amellett, hogy a két Ferrari felzárkózott a legjobb 6-ba, váratlan név ugrott az élre: Daniel Ricciardo vette át a vezetést, kicsit több, mint 1 tizedet adott Pereznek, mögötte pedig a második helyen Pierre Gasly tanyázott.

Azt, hogy Ricciardo tempója nem a véletlennek volt köszönhető, Norris tempója is megmutatta: majdnem kereken 1 tizedet kapott ausztrál csapattársától.

20 perccel az edzés vége előtt a két Red Bull felrakta a lágyakat, azonban ezzel sem tudtak érdemben válaszolni a Mercedes – legalábbis Hamilton remek tempójára: a hétszeres világbajnok és Verstappen szinte egymás mögött futott mért kört, és a közepeseken is majd fél másodpercet adott a holland vetélytársának.

Sergio Pereznek pedig még ennél is nehezebb dolga volt a lágyakon: csak a közepeseken szintén sokat javító Alonso és Ricciardo mögé fért fel. A két Aston Martin és Gasly már sokkal jobban működésre tudta bírni a piros oldalfalú Pirelliket, és a 4.-5.-6. helyet foglalták el.

Az edzés végén Hamilton mögé a 2. helyre, szintén a közepes gumikon Lando Norris zárkózott fel, aki szép nagy szélárnyékot kapott Ricciardótól, azonban eltörölték a brit pilóta mért körét, miután túlságosan is kiszélesítette a Michele Alboreto nevét felvevő Parabolicát.

Verstappen nem is próbálkozott időmérős szimulációval az edzés végén, a 2. helyet azonban így is megszerezte Valtteri Bottas előtt. A Mercedesek és Verstappen mögé a két McLaren érkezett volna, ha nem törlik el Norris mellett Ricciardo körét is.

Erős volt a szintén Mercedes-motorokkal futó Aston Martin is, Stroll és Vettel végül ott voltak a legjobb 6-ban, ahogyan Pierre Gasly is.

