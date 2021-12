Ők voltak a 2021-es szezon legnagyobb csalódásai – szerintünk!

Egy Forma–1-es idény mindig hordoz magában meglepetéseket és csalódásokat is, ez pedig 2021-ben sem volt másként. Miközben több versenyző és csapat talán túlteljesítette az előzetes terveket, mások nem feleltek meg sem a saját, sem pedig a közvélemény és a szurkolók elvárásainak.

Mivel sok versenyző váltott csapatot és három újonc is csatlakozott a mezőnyhöz, ezért számítani lehetett, hogy lesznek olyanok, akiknek nehezebben megy majd az alkalmazkodás és a beilleszkedés, néhányan viszont még a szezon végére sem találták meg feltétlenül legjobb formájukat, bizonyos alakulatok pedig némileg betliztek.

Szántó Dániel

Legnagyobb csalódás (pilóta): Daniel Ricciardo

Ami a csalódást illeti, egyértelműen Daniel Ricciardót szeretném kiemelni, hiszen az ausztrál talán három vagy négy futamot leszámítva óriási lemaradásban követte Lando Norrist az egész szezonban. Emlékezetes pillanat volt Monaco, ahol a teljes hétvége során 1 másodperces hátrányt szedett össze körönként a brithez viszonyítva, ráadásul úgy, hogy saját bevallása szerint jónak érezte a köreit. A negatív érzéseket tovább tetézte, hogy a mosolygós ausztrált a rossz eredmények sem tudták letörni. Persze, szép dolog a pozitivitás, de ilyen helyzetben szeretnék némi bosszúságot és dühöt látni a pilótákon.

Legnagyobb csalódás (csapat): Haas

Nem volt könnyű döntés megfejteni, hogy mely csapat viheti el az idei szezon után a „legnagyobb csalódás”-díjat, ugyanis két alakulat kiemelkedett a mezőnyből. Végül arra a döntésre jutottam, hogy az Aston Martin helyett a Haast jelölöm meg itt, két okból is kifolyólag. Az egyik, hogy az amerikai csapat minden racionális érvet meghazudtolva leigazolta Nyikita Mazepint, ráadásul két újonc pilótával ugrottak neki a szezonnak, ami felért egy öngyilkos merénylettel.

A másik: értem én, hogy 2022-re koncentrálnak, de több mint 20 futamot feláldozni azért, hogy jövőre (talán) jók legyenek; szóval szerintem ez a versengés iránt elkövetett merénylettel ér fel, ami számomra teljességgel elfogadhatatlan. Persze tudom, hogy anyagi okok is húzódnak a háttérben a pihentetett 2021-es szezonnal kapcsolatban, de egy futam után kijelenteni, hogy nem hoznak fejlesztéseket idén, kész őrültség.

Egri Dávid

Legnagyobb csalódás (pilóta): Daniel Ricciardo

A versenyzőket tekintve nálam is Ricciardo volt a szezon csalódása. Az ausztrál ugyan csapatot váltott, ami egy ideig még mentség is lehetett számára, de azt gondoltam, tapasztalata és már bizonyított tehetsége révén tudja majd ezt kompenzálni, és hamar felér Lando Norris mellé, vagy akár le is győzi őt. Ehelyett viszont nagyrészt szenvedéssel telt számára 2021, a monzai sikere pedig inkább csak egy üde színfolt volt, és nem tükrözte hűen az idei teljesítményét, amely nagy átlagban jelentősen alulmúlta a várakozásaimat vele kapcsolatban.

Legnagyobb csalódás (csapat): Aston Martin

A csapatok közül eközben eléggé egyértelmű volt a választás: az Aston Martin. A 2020-ban még majdnem harmadik helyet szerző Racing Point nagy átalakulása nem sikerült a tervek szerint, és az idei szabálymódosítások ugyan rosszabbul érintették őket, mint sok másik gárdát, én mégsem számítottam rá, hogy ennyire visszaesnek majd az erősorrendben, és nem is fognak tudni az idény során jelentősebbet fejlődni. Lawrence Stroll most mindent megtesz annak érdekében, hogy a következő években az élmezőnybe repítse csapatát, jövőre pedig kiderülhet, hogy jó úton járnak-e, vagy a nagy akarásnak végül csak nyögés lesz a vége.

Gyémánt Péter

Legnagyobb csalódás (pilóta): Nyikita Mazepin

Bár „divat” volt lesajnálni már a bemutatkozása előtt az orosz pilótát, a Bahreini Nagydíjon még így is sikerült alulmúlnia a várakozásokat azzal, hogy pár méterrel a rajt után megpördült, és nem ritkán láthattunk tőle hibákat a szezon későbbi részében is. Az tagadhatatlan, hogy az év előrehaladtával kiegyensúlyozottabb lett a teljesítménye, de rendre brutálisan nagy különbségekkel marad el az időmérőkön és a versenyeken is a csapattárs Mick Schumachertől. És hogy miért csalódás a teljesítménye, ha eleve nem voltak nagyok a várakozások? Mert a juniorszériákban elért eredményei alapján ennél sokkal többet lehetett volna várni tőle – Schumacher nyilván nagyobb tehetségként volt számon tartva, de én körönként inkább 1-2 tizedes hátrányt vártam volna tőle a 4-5 tized helyett.

Legnagyobb csalódás (csapat): Aston Martin

Hatalmas várakozás előzte meg az Aston Martin Forma–1-be való visszatérését, még akkor is, ha „csak” név- és arculatváltás történt a silverstone-i bázisú istállónál, illetve megérkezett a csapathoz a négyszeres világbajnok, Sebastian Vettel. A várakozásokat tovább tetézte, hogy a jogelőd, a Racing Point 2020-as autója egy kifejezetten erős konstrukció volt, a csapatnak viszont nem tett jót, hogy a szabályváltoztatások miatt nem tudta átemelni a „pink Mercedes” gúnynévre hallgató autót 2021-re, a low-rake koncepció pedig nem vált be idén. Az Aston szégyenszemre mindössze a 7. helyen végzett a csapatbajnokságban, két dobogót szereztek, amiből egyet tarthattak meg, az M4 Sport közvetítésében elhangzó „semmilyen” pedig tökéletesen definiálja a csapat idényét.

Kanócz Róbert

Negatív oldalon számomra egyértelműen az FIA áll a botrányos döntéseivel karöltve, amelyek végigkísérték ezt a fantasztikus szezont szinte futamról futamra. A történet pedig azért is fájó, mert nehéz megmondani, hogy mikor láthatunk legközelebb ennyire szoros és kiélezett csatát egy egész éven keresztül. Ha minden jól megy persze, akkor már jövőre, de erre nincs garancia.

Legnagyobb csalódás (pilóta és csapat): Juki Cunoda / Aston Martin

Mivel azonban pilótát és csapatot kell megnevezni, ezért talán Cunodát és az Aston Martint említeném meg. Az Aston szezonját jól jellemzi a konstruktőri hetedik hely, ami tavaly még negyedik volt. Úgy gondolom, hogy jövőre villantaniuk kell, hisz Lawrence Stroll türelme is véges. Cunoda bemutatkozó évének pedig sokkal nagyobb volt a füstje, mint a lángja. A japán hiába kapott meg minden támogatást, és hiába szedte össze magát kicsit a szezon végére, szerintem így is egyértelműen többet vártak tőle.

Köles István Ákos

Legnagyobb csalódás (pilóta): Juki Cunoda

Nem is lehetne beszédesebb Cunoda szezonjával kapcsolatban a korábbi kijelentése, miszerint őt is meglepte, hogy szerződést hosszabbítottak vele a sok balesete után. Cunoda egyedül az év első és az év utolsó futamán nyújtott meggyőző teljesítményt, az AlphaTauri 5. helye a konstruktőri bajnokságban pedig egyértelműen rajta ment el. Az, hogy teljesen elvesztette a magabiztosságát, kezdve az imolai időmérős autótörésével, különösen meglepő volt a 2020-as F2-es szezonja után, ahol Spában győzött meg igazán arról, hogy készen áll az F1-re, amikor figyelmen kívül hagyta az ideges Mazepin „gesztusát”. 2022-ben ugyanezt a zen állapotot kell megtalálnia, ha meg akarja tartani az ülését.

Legnagyobb csalódás (csapat): Red Bull

A 2021-es szezon minden képzeletünket felülmúlta, azonban a bajnoki címért harcoló csapatok háborús kommunikációja elképesztően megosztotta a szurkolókat. Bár ebben a Mercedes is ludas volt Toto Wolff-fal, a Red Bulltól mindig dupla válasz érkezett, Christian Horner mellett Helmut Marko odaszólásaival. A sportban minden résztvevő, így az előbb említett vezetők is tudják, hogy ez a játék része, és nem is veszik komolyan az elhangzottakat, ezért nem is foglalkoznak azok hosszú távú hatásaival, azok kultúraképző erejével.

