Ők töltötték a legtöbb szezont egy csapatnál – holtverseny az élen

Nem fordul elő gyakran, hogy egy pilóta hosszú időt töltsön el egy adott csapatnál a Forma-1-ben, ahol a szabályoknak és a technológiának köszönhetően folyamatosan változnak az erőviszonyok. Ahhoz, hogy valaki képes legyen akár egy évtizeden át megmaradni egy alakulatnál, ahhoz mind a két félnek extrát kell nyújtania.

Michael Schumacher 1995-ben világbajnoki címet ünnepelhetett a Benetton színeiben, majd 1996-ban már a Ferrarinak versenyzett. Habár a kezdeti nehézségeket követően megvolt rá az esély, hogy a két fél együttműködése nem lesz olyan gyümölcsöző, mint szerették volna, a német és a maranellói alakulat kitartott egymást mellett.

2000-ben aztán Schumacher megszerezte élete harmadik világbajnoki címét – az elsőt a Ferrarival –, és 2005-ig megállíthatatlan volt. Abban az évben azonban Fernando Alonso letaszította a trónról, majd a spanyol 2006-ban ismételni tudott. A német végül 2006 végén intett búcsút a Ferrarinak, ahol 11 esztendőt húzott le.

Schumacher ezzel holtversenyben áll az élen a legtöbb szezont egy csapatnál töltő rangsorban, hiszen Lewis Hamilton szintén idén kezdi meg a 11. évét a Mercedesszel. A brit 2013-ban pont Schumacher helyét vette át a német gyártónál, akikkel eddig 6 világbajnoki címet szerzett.

Az aktív versenyzők közül senki sem fért be a TOP5-be, azonban az egykori McLaren-pilóták közül ketten is feltűnnek a listán, hiszen Coulthard és Häkkinen is 9 szezont töltött a wokingi alakulatnál.

Alonso egy korábbi nyilatkozatában szintén Schumachert méltatta.