Ők lépnek fel a Holland Nagydíjon az F1-es hétvégén: hatalmas lesz a parti!

Hollandia nagyon izgatott a királykategóriás visszatérése miatt. Több évtizede nem volt példa arra, hogy az ország egy F1-es nagydíjnak adjon otthont. Ennek azonban most vége, és az a tény, hogy Max Verstappen is ott van a mezőnyben, még inkább rátesz egy lapáttal.

A Red Bull Racing holland ásza lehetséges, hogy a bajnoki címért fog küzdeni 2020-ban, és esélyese lesz a Holland Nagydíjnak, ahol szinte az összes jegy elkelt. Minden eddiginél nagyobb az érdeklődés a versenyre, és a szervezők szeretnék, ha a rajongók jól szórakoznának.

Ennek érdekében péntek és vasárnap között több fellépő is lesz, akik arról fognak gondoskodni, hogy a szurkolók, túlnyomórészt helyiek, a lehető legjobban érezzék magukat. Érkeznek helyi és külföldi művészek, valamint DJ-k is. A lista még nem teljes, de azt már tudni, hogy Nick and Simon, Sam Feldt, Lil Kleine, Lucas and Steve, Davina Michelle, Guus Meeuwis, Freddy Moreira és Kriss Kross biztosan ott lesznek.

További fontos információ, hogy lesznek extra jegyek szombatra és vasárnapra, így azok, akik még nem tudtak jegyet szerezni a hétvégére, van esélyük ezt megtenni. Ez összességében azonban csak néhány 100 jegyet jelent. A szombati jegyek 95%-a már elkelt. A szombati jegyek fennmaradó részére január 17-től a Holland Nagydíj hivatalos honlapján is le lehet csapni.

Alább Sam Feldt partijáról nézhetünk meg egy videót, aki pénteken fog nagy bulit rendezni a helyiek és a külföldi nézők számára. Sam pedig csak egy a sok minőségi fellépő közül. Eggyel több ok arra, hogy nagyon várjuk a Holland Nagydíjat!