Ők hajthatnak holnap pályára Abu-Dhabiban a „fiatal pilóták tesztjén”

Az F1-es csapatok már a szezon előtt megegyeztek abban, hogy az ilyenkor szokásos 3 napos tesztet 1 napra rövidítik, hogy ezzel is csökkentsék a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került csapatok költségeit.

Eredetileg abban is megegyeztek, hogy teljese egészében a fiatal pilótáké lesz a terep a teszten, ami korábban a 3 nap egyike volt, és a szabályok szerint csak olyan pilóták vehettek volna azon részt, akiknél 2 futamnál nem többnél álltak rajthoz.

Fernando Alonso és a Renault lobbizása után azonban az FIA engedélyezte, hogy a csapatok olyan pilótákat is nevezhessenek, akik idén nem versenyeztek „főmunkaidőben” a száguldó cirkuszban, így a szokásosnál is több ismerős névvel találkozunk a nevezési listán.

Mercedes: Stoffel Vandoorne és Nyck de Vries

A Mercedes a két gyári Formula E pilótájának ad lehetőséget, Vandoorne az egyik pilóta, aki kihasználhatja az Alonso miatt bevezetett „kedvezményeket”, ugyanis a belga pilóta 2017-ben és 2018-ban is a McLaren pilótája volt, és 41 versenyen indult.

A 2019-es Formula 2-es bajnok Nyck de Vries sokáig a McLaren juniorprogramjának volt a tagja, azonban ez lesz az első alkalom, hogy Forma-1-es autóba ülhet, így számára különösen izgalmas lesz a holnapi nap.

Red Bull: Sebastien Buemi és Jüri Vips

A Red Bullt régóta szolgáló Sebastien Buemi a következő pilóta, aki Alonsónak köszönheti a részvételét, miután 2009 és 2011 között 55 versenyen állt rajthoz. Buemi idén is a Red Bull szimulátoros pilótája volt, illetve megszerezte a 3. Le Mans-i 24 órás győzelmét, és a Formula E-ben is teljes szezont futott a Nissannál.

Az észt Vips lesz a Red Bull igazi junior pilótája, a 20 éves versenyző idén szerezte meg a szuperlicenszét, miután a Red Bullal már teljesíthetett egy 300km-es tesztet, és az utóbbi versenyeken ő töltötte be a tartalékpilótai szerepkört is.

Juri Vips, Reserve Driver, Red Bull Racing Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images

Vips idén 8 futamon vett részt az F2-ben Sean Gelael helyetteseként, és egy 3. helyet is szerzett, jövőre pedig első teljes szezonját töltheti az F1 elsőszámú utánpótlássorozatában, miután idén a koronavírus-járvány megakadályozta abban, hogy teljes szezont futhasson a japán Super Formulában.

McLaren: nem vesznek részt

A McLaren az egyik csapat, akik egyáltalán nem tesztelnek holnap, miután költségcsökkentési szempontokból ellenezték annak a megtartását is, és egyes csapatoknak kellett azt mondania Zak Brownnak, hogy ők tulajdonképpen profitálnak abból, hogy fiatal pilótáknak adnak tesztlehetőséget.

A McLaren juniorprogramjában jelenleg egyetlen pilóta sem vesz részt, legutoljára Lando Norrist emelték fel az F1-be.

Racing Point: nem vesznek részt

A Racing Point szintén már hónapokkal ezelőtt döntött arról, hogy nem fognak tesztelni, azonban Sebastian Vettelt még megpróbálták volna beültetni a kocsiba, és kifejezetten ellenezték azt, hogy Fernando Alonso kivételt kapjon.

„Ez a fiatal pilóták tesztje, és egy kétszeres világbajnok, aki már majdnem a 40-es éveiben jár, nem számít fiatalnak nálam.”

Renault: Fernando Alonso és Csou Kuan-jü (Guanyu Zhou)

Hosszas ellentmondásokat követően a Renault sikeresen elérte, hogy Fernando Alonso 39 évesen és 311 naposan részt vehessen a fiatal pilóták tesztjén. A kétszeres világbajnok spanyol pilóta már kétszer is pályára vitte a 2018-as Renault-t, a 2020-as autóval pedig Barcelonában körözhetett egy filmforgatási nap keretein belül.

Zhou a Renault Sport Academy „első számú pilótája”, ő is kapott már idén lehetőséget a 2018-as autóval, pont a Hungaroringen, idén pedig az F2-ben versenyzett, ahol 1 futamgyőzelemmel a 6. lett.

Ferrari: Robert Svarcman és Antonio Fuoco

A Ferrari is megpróbálta elérni, hogy Carlos Sainz már idén beülhessen a Ferrariba, azonban így kénytelenek lesznek két tényleg fiatal pilótával részt venni a teszten.

Winning Constructor Representative and Race Winner Robert Shwartzman, Prema Racing celebrate on the podium with the trophy Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Robert Svarcman idén mutatkozott be az F2-ben, és 4 futamgyőzelemmel a 4. lett, idén már vezethette a 2018-as Ferrarit Mick Schumacherrel és Callum Ilottal együtt, míg Fuoco 2018-ban versenyzett utoljára az F2-ben, azóta pedig a Ferrari szimulátoros és fejlesztőpilótájaként dolgozik.

AlphaTauri: Juki Cunoda és Marino Szato

Az AlphaTauri már a Honda és Kvjat elmondása szerint is Juki Cunodát fogja jövőre szerződtetni, a japán pilóta felkészülésében pedig egy újabb lépcsőt jelent, hogy pályára viheti az idei AlphaTaurit is.

Cunoda mellett megejti az F1-es bemutatkozását Marino Szato, aki idén csak egyszer szerzett pontot az F2-ben a nem túl acélos Trident csapatnál.

Alfa Romeo: Robert Kubica és Callum Ilott

Robert Kubica idén már 5 szabadedzésen vezethette az Alfa Romeót a csapat tartalékpilótájaként, és jövőre is ebben a szerepkörben folytathatja a lengyel.

Callum Ilott, UNI-Virtuosi celebrates on the podium Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Mellette a Ferrari junior Callum Ilott lesz, aki idén a 2. lett az F2-ben, és idén már vezethette volna a Haast az Eifel Nagydíj első szabadedzésén, amit végül elmosott az eső. A brit pilóta már kijelentette, hogy jövőre nem marad az F2-ben, így minden jel szerinte egy tartalékpilótai állást fog vállalni az F1-ben.

Haas: Mick Schumacher

A Haas lesz az egyetlen csapat, akik egy autóval vesznek részt a teszten, azt pedig a friss F2-es bajnok, Mick Schumacher vezetheti majd a jövő évi bemutatkozása előtt. A leendő csapattársa, Nyikita Mazepin nem vesz részt a teszten, igaz, korábban arról szóltak a hírek, hogy a Mercedest is vezethetné, miután a csapat korábbi autóival már több privát tesztet is végrehajtott.

Williams: Jack Aitken és Roy Nissany

Aitken lesz az egyetlen pilóta, aki úgy vesz majd részt a teszten, hogy idén F1-es versenyen is rajthoz állt, azonban így is a 2 versenyes határ alatt van, és a brit-koreai versenyző egyébként is tesztelt volna.

Mellette a Williams izraeli fejlesztőpilótája, Roy Nissany vezetheti ismét az FW43-at, aki már idén 3 szabadedzésen is lehetőséghez jutott amellett, hogy teljes szezont futott Aitkenhez hasonlóan ő is az F2-ben.

