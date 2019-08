Ocont semmi lényegi szál nem fogja kötni a Mercedeshez 2020-tól a Renault szerint

Esteban Ocon, aki jelenleg még a Mercedes tartalékpilótája, már aláírta a kétéves szerződést, amellyel a Renault-nál Daniel Ricciardo csapattársa lehet 2020-tól. Azonban a pilóta karrierjét továbbra is a Mercedes csapata fogja menedzselni. Cyril Abiteboul, a Renault csapatfőnöke úgy gondolja, ettől függetlenül a francia teljesen az ő irányítása alatt fog dolgozni jövőre:

„A Renault versenyzője. Ez teljesen tiszta mindenki számára. A Mercedesnek a szerződése lejártáig semmilyen joga nem lesz vele kapcsolatban. Annyi a különbség, hogy a menedzseri feladatait egy csapat látja el, akik éppen a Mercedes. De teljesen más a felállás, mint ami Sainz-cal volt tavaly. Ő egy kölcsönjátékos volt, Ocon teljes egészében a mi pilótánk lesz.”

Még több F1 hír: Hivatalos: Ricciardo és Hülkenberg is büntetést kap az új motor miatt - Sainz is

A csapattól távozó Nico Hülkenberg arra utalt, hogy Ocon nemzetisége szerepet játszhatott abban, hogy Oconra esett az istálló választása, ám Abiteboul szerint ez nem így történt:

„Nem tennék ekkora hangsúlyt a származására. Pluszpontnak pluszpont, de nem mondanám, hogy volt ilyen szempontja a döntésünknek, mert akkor azzal azt mondanám, hogy voltak szempontjaink, ami alapján kiértékeltük Estebant. Ez nem lenne igazságos sem vele, sem Nicóval, sem a menedzsmentünkkel. Pluszpont, de a lényeg nekünk az, hogy egy jó kocsiba szállhasson be.”

A Renault tanácsadójának nemrég kinevezett Alain Prost szintén arról beszélt, hogy bár boldogok, hogy van náluk egy francia versenyző, nem ez volt a döntő tényező:

„Tisztázzuk, az, hogy francia, természetesen számít, de nem emiatt döntöttünk mellette, nem lett volna túl logikus. Voltak tárgyalásaink Nicóval, akit nagyra becsülünk, de ő egy kétéves szerződést szeretett volna, míg mi egyévest, hosszabbítási opcióval. Nem akarom részletezni, három év alatt rengeteget tett a csapatért, de három év után rájött – és ebben igaza is van – hogy nem fejlődik elég gyorsan a kocsi.„

„Olyasvalakire van szükségünk, akivel hosszabb távra tudunk tervezni, aki fiatal és lelkes. Nico is az persze, de most egy kis átalakításon megy keresztül a csapat, és inkább a jövőbe tekintenénk. Esteban a mercedeses tapasztalatával, a korával, meghozhatja azt a lendületet, amelyre most szükségünk van.”

Egy igazán őrült verseny, miközben két versenyző tartózkodik a motoron, akik hatalmas sebességgel száguldanak. Látványos felvételek Assenből.