Ocont „frusztrálja” a büntetése – egy 2019-es esetet hozott fel saját védelmében

Az Olasz Nagydíj 15. körében Ocon Vettellel csatázott a 12. helyért, amikor a második sikán előtt a belső ívről elkezdett kifelé húzni, miközben a német ott volt a jobbján, és ezzel félig leszorította őt az aszfaltról.

Mivel a páros ütközött, és Ocon nem hagyott egy autónak elegendő helyet, ezért öt másodpercet hozzáadtak az idejéhez, amelyet aztán a kerékcseréjekor le is töltött. A büntetés miatt végül nem volt esélye a 10. helynél előrébb célba érni.

Az eset egyébként nagyon hasonlított Charles Leclerc és Lewis Hamilton csatájára a 2019-es viadalról, amikor a két fél a győzelemért meccselt, és a monacói hasonló manővert bemutatva védte meg vezető pozícióját.

Akkor Leclerc azonban csak figyelmeztetést kapott, így megtarthatta a futamgyőzelmet, ezért Ocon azon tűnődött, a bírák most miért döntöttek eltérően. „A Sebastiannal való találkozásom inkább egy megmozdulás volt, nem egy incidens. Ugyanez volt 2019-ben Charles és Lewis között, akkor pedig nem volt büntetés” – próbálta bizonyítani igazát Ocon.

„Nem keletkezett sérülés az autón, nem történt igazából semmi. Ez jó három helyembe került szerintem. Szóval ez eléggé frusztráló. Egymás mellett voltunk, kicsit túl közel, de a pálya is szűkül, amikor elérsz a féktávra. Nem is nagyon fordítottam a kormányon.”

„Ugyanez volt két éve is, és ha akkor nem lett belőle semmi, akkor most sem kellett volna büntetniük, mert a kettő egy és ugyanaz. Általában egyetértek a sportfelügyelőkkel, de most nem ez a helyzet.”

Amikor Michael Masit kérdezték az esetről, a versenyigazgató elmagyarázta, hogy az FIA és a csapatok megegyeztek a 2019-es futam után, hogy egy időbüntetés jobb lett volna abban a helyzetben, és most ezért alkalmazták ezt Ocon és Vettel koccanásánál.

