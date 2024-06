Ocont ez „nyűgözte le” leginkább, amikor Hamiltonnal dolgozott

A szezon végéig az Alpine-nál versenyző Ocon még azelőtt csatlakozott a Mercedes programjához, hogy 2015-ben megnyerte volna a GP3-as bajnokságot. Nem sokkal később az F1-es mezőnybe is bekerült, 2019-ben viszont egy szezonra kiszorult onnan, és ekkor a csillagosok tartalékosaként tevékenykedett.

A High Performance podcast vendégeként pedig most arról az időszakról mesélt, amikor közvetlen közelről figyelhette, hogyan dolgozik a mezőny akkori legjobbja. Amikor arról kérdezték, volt-e valami, ami lenyűgözte őt Hamiltonban, Ocon így felelt: „Mindenképp. Emlékszem, hogy Lewis folyamatosan marketinges eseményekre járt a hétvégék alatt – rendkívül elfoglalt ember.”

„A versenyzés mellett ez az egyik eltérés sok másik pilótához képest, akik többet koncentrálnak a versenypályára. Neki alapvetően zsúfolt az élete, de látni, ahogy egyik pillanatról a másikra fókuszt vált, igazán lenyűgöző volt számomra, mert azonnal a lényegre tért és a mérnökével konzultált, miközben előtte még valami teljesen mást csinált.”

„Nem kellett neki tíz perc arra, hogy átállítsa az agyát és újra felvegye a ritmust. Ilyenekre nincs idő. Mindig voltak nála jegyzetek, hogy ne felejtsen el dolgokat egyik évről a másikra, vagy egyik edzésről a következőre. Most már én is ezt csinálom.”

Miközben Ocon korábban sosem készített magának jegyzeteket, most elismerte, hogy már szinte megszállotja lett ennek, és mindent feljegyez a telefonján, hogy aztán továbbadhassa a mérnököknek.

Hogy merre tart most Ocon jövője az F1-ben, azt viszont továbbra sem tudni. Bár ő maga többször is finoman utalt rá, hogy még mindig Mercedes-juniornak számít, a nevét szinte egyáltalán nem hozták szóba Hamilton megüresedő ülésével. Most sokkal inkább az a forgatókönyv látszik valószínűnek, hogy a Haasnál fogja folytatni 2025-ben.

És ki mehet Ocon helyére? A Sky szerint több név is kihullott a listáról.