Ocont elengedi a Mercedes, csak a Renault-é lesz

Esteban Ocon a Mercedes juniorcsapatának a tagjaként lett tagja a Forma-1-nek, ám tavaly a Force India csapatváltásával elvesztette a helyét a rajtrácson. A Renault már tavaly is érdeklődött a fiatal francia iránt, ám végül Daniel Ricciardo mellett tették le a voksukat, míg Oconnak a Mercedes egy tesztpilótai szerepe tudott felajánlani. A Mercedes mindenképpen szerette volna megtartani Ocon szolgálatait, és idén komolyan felmerült, hogy esetleg Valtteri Bottas helyén már a Mercedes gyári csapatában is helyet kaphat, ám végül a címvédő csapat úgy döntött, hogy kitart a finn mellett. Oconnak így viszont lehetősége volt szétnézni a többi csapatnál, és idén a Renault már nem habozott, és Oconra cserélte Nico Hülkenberget.

A Renault-nál sokat várnak a fiatal francia érkezésétől, a franciák azt remélik, hogy honfitársukkal megtehetik a következő lépést az F1-ben, mert a tavalyi negyedik hely után idén csalódást kelt a gyári alakulat teljesítménye. Ugyanakkor a franciák az Olasz Nagydíjon megütötték a főnyereményt, a 4. és 5. hellyel pedig ismét közelebb léptek a tavalyi cél eléréséhez. Ocon közben teljesítette utolsó pénteki szimulációs tesztjét a Mercedesnél, a Forma-1 ugyanis elhagyja Európát, és a tesztversenyző már nem utazik el minden helyszínre. Toto Wolff szerint a Mercedes idén végleg elengedi Ocon kezét, akinek a jövőben csak a Renault-ra kell koncentrálnia.

"Nagyon egyszerű a helyzet. Esteban karrierjét évek óta kezeltük, és mindig igyekeztünk maximalizálni a lehetőségeit. Most új otthonra lelt a Renault-nál, és értelemszerűen a mi menedzsmentünk második helyre szorul, a következő években nem lesz aktív a viszonyunk. Esteban 100 százalékosan a Renault versenyzője lesz, egy gyári csapaté, és mindent belefog adni a Renault sikereiért. És persze, hogy a legmagasabb szinten is bizonyítson, az már az ő érdeke is. Nem kell már a Mercedes-szel törődnie, az ő célja már az lesz, hogy mindig a legjobbját nyújtsa a Renault-ban, és még az is Estebanon múlhat, hogy meddig. Egy versenyzőnek indig a leggyorsabb autót kell választania" - mondta Wolff Ocon év végi távozása kapcsán.

És a Mercedes főnökével egyetért a Renault első embere, Cyril Abiteboul is. "Világos a helyzet. A Mercedes remek munkát végzett, nagyon sokat fektettek Estebanba, ahogy mi is tesszük más fiatal versenyzők esetében. Megértjük és elfogadjuk a kapcsolatát, de a Mercedesnek a jövőben már nem lesz ugyanaz a joga Esteban kapcsán, mint eddig volt. Végül, amikor a plexit lehajtja a sisakján, akkor sok mindent elfelejt majd, és a saját teljesítményére koncentrál, mást nem is várok el Estebantól" - mondta Abiteboul.

Középpontban a Forma-1 jövő évi naptárja, mely soha ezelőtt nem volt ilyen hosszú, benne a 22 futammal. Később még több lehet.