Oconnak sokat jelentettek csapatfőnöke bíztató szavai

Ocon 2020-ban egy év kihagyás után tért vissza az F1-es mezőnybe, mivel 2019-ben a Mercedes teszt- és tartalékpilótája volt.

Időre volt szüksége, hogy visszaszokjon a sorozat erőnléti követelményeihez, és alkalmazkodnia is kellett az új autóhoz, emiatt pedig nem sikerült neki eleinte azt hoznia, amire szerinte képes lett volna.

Végül minden kétség szertefoszlott, amikor sikerült neki megszereznie az áttörést jelentő első dobogóját a Szahír Nagydíjon, ahol másodikként intették le, ezzel pedig a harmadik pódiumot szállította a Renault istállójának a tavalyi idényben.

A nehéz idők, valamint az új csapattársa, Fernando Alonso körüli felhajtás ellenére Ocon elmondta, hogy sosem érezte magát nyomás alatt a csapat oldaláról, mert a menedzsment üzenetei annyira lelkesítőek voltak.

„Nem éreztem a nyomást, hogy eredményt kell elérnem, vagy hogy egy elképesztő futamra van szükségem. Volt egy beszélgetésem Cyrillel a futam előtt, aki még a nehéz időkben is mindig támogatott engem és nagyon pozitív tudott lenni.”

„Mindig jó tanácsokkal látott el, és ez remek, amikor a főnöktől érkeznek ezek, éppen mielőtt beugranék az autóba. Ez azt jelenti, hogy nyugodt vagy és magabiztos.” Ocon felfedte, hogy Abiteboul üzenete számára a Szahír Nagydíj előtt az volt, hogy hiába rajtol csak a 11. helyről, még bármi lehetséges.

„Nem volt jó időmérőnk, de odajött hozzám és azt mondta: »Nézd, tudom, hogy érdekes futamra számíthatunk, és elő tudunk állni valami ügyes taktikával. Erős futamod lesz, érzem. Ne kapkodj, majd eljön a lehetőség. Sok sikert.« Ennyit mondott, de sokat segített.”

„Emiatt nem éreztem nyomást. Most már remélem, hogy a csapat teljes mértékben megbízik bennem a nehéz pillanatokban is. Ha valami rosszul alakul a futamon, akkor is erős tudok maradni és meg tudom csinálni, amit kell.”

Ocon még hozzátette azt is, hogy az a tény is fontos volt számára tavaly, hogy biztonságban érezhette magát, mivel többéves szerződése van, emiatt pedig nem kellett azonnal bizonyítania, hogy megtarthassa ülését.

„A jövőm biztonsága is fontos tényező volt, így stabil maradtam fejben, mert tudtam, hogy együtt felépíthetünk valamit. Ha limitált időd van csak, az nyilván nem jó. Nincs lehetőséged fejlődni és rendesen összeszokni az emberekkel.”

„Már láttuk ezt korábban, nem könnyű csapatot váltani, még azoknak sem, akik folyamatosan versenyeznek. Nekem viszont kimaradt egy év, így újra vissza kellett rázódnom, és meg kellett tanulnom egy új csapatnál dolgozni.”

„Valami olyasmit szeretnék csinálni, mint amit Daniel is csinált a második évében, vagyis az első szezon tapasztalataira építve folytatni tovább a fejlődést. Ez az egyértelmű cél. Emiatt is volt olyan fontos, hogy biztosítva volt a jövőm” – zárta le a témát Esteban Ocon.

