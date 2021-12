Oconnak már majdnem megvolt a dobogó, de aztán...

Miközben mindenki a két bajnokaspiráns újabb, botrányoktól sem mentes összecsapására figyelt, a futam nagyobbik részében Ocon a harmadik helyen haladt, és úgy tűnt, akár egy újabb dobogós helyezést is szerezhet az Alpine-nak.

Egy ideig még tudta is tartani finn ellenfelét, de aztán a legutolsó kör legutolsó kanyarjából kigyorsítva elveszítette pozícióját, és mindössze egy tizedes hátránnyal ért be a negyedik helyen. Mint később elmondta, ehhez nagy köze volt annak, hogy két körrel a vége előtt jelentősebben visszaesett az autó teljesítménye.

„Hirtelen elég sok tempót veszítettünk az utolsó két körben. Több összeérés is volt a versenyen. Az első rajtnál Cunodával találkoztam össze, a második újraindításnál pedig Lewisszal.”

„Szóval két körrel a leintés előtt egy nagyobb darab leszakadt a padlólemezről, és ez rendesen lelassított. Sok hátsó tapadást veszítettem, és azt gondoltam, hogy a gumik adták meg magukat. Ezért sokat kellett használnom az akkumulátort, hogy magam mögött tartsam Valtterit.”

„A leintésnél aztán lényegében mindent leszívtunk belőle, így a hibrid rendszertől már nem kaptunk rásegítést. Ez volt az oka annak, hogy nem tudtuk annyira tartani őt. Kár, hogy ez lett a vége, de nyilván nem lehet mindig minden a miénk.”

Ocon egyébként úgy került jó helyzetbe, hogy a legelső biztonsági autónál az Alpine nem hívta őt ki a bokszba, így feljött negyediknek, majd a piros zászló alatt ingyen cserélhetett kereket. Aztán pedig sokat profitált Lewis Hamilton és Max Verstappen esetéből, hiszen a második újraindításnál ő kezdhetett a pole-ból.

A francia is jól tudta viszont, hogy kik vannak mögötte, ezért nem akart túlságosan is belefolyni a történésekbe, de az 1-es kanyarnál így is összeért Hamiltonnal. „Gondoltam, hogy agresszívek lesznek egymással, de közben engem is eltaláltak.”

„Számítottam arra, hogy az elején igazán szoros lesz, de egyébként sem akartam őket magam mögött tartani. Tudtam, hogy sokkal gyorsabbak lesznek nálam, ezért elengedtem őket. Igyekeztem nem tönkretenni a futamomat, csak igyekeztem a lehető leggyorsabban menni, és ezt így tudtam elérni. Utána meg kellett tartanunk a harmadik helyet.”

Ez azonban sajnos mégsem sikerült számára, de igazán panaszra így sem lehet oka a francia pilótának, aki megint szépen versenyzett, és jól használta ki a kínálkozó lehetőségeket, a végén pedig fájóan kicsi hiányzott neki egy újabb dobogóhoz.

