Ocon vezér akar lenni az Alpine-nál a következő szezontól

Ocon 2020-ban tért vissza a Forma-1-be az Alpine-nal, és nehéz évet zárt. Daniel Ricciardo legyőzte őt, és bár ez volt Ricciardo utolsó szezonja a csapatnál, a kilátások nem feltétlenül voltak jobbak. Sőt, Fernando Alonsóval egy elismert „csapattárs-zabáló" érkezett az Alpine-hoz. Ocon így újra nehéz helyzetbe került.

A francia mégis túlélte Alonso érkezését. Tavaly még új szerződést is kapott, amely 2024-ig a tartja őt a francia csapatnál. „Még mindig itt vagyok” - viccelődött Ocon a Motorsport.com-nak. A francia sokat tanult Alonsótól a szűk két év alatt, de reméli azt is, hogy Alonso is tanult tőle valamit.

„Nem, jó a kapcsolatunk'' - mondta az egyszeres futamgyőztes. Alonso 2022 végén már távozik, és hogy ki lesz Ocon új csapattársa, azt egyelőre nem tudni. Pierre Gasly-t sokat emlegetik, de az AlphaTauri még nem biztos, hogy elengedi. Gasly érkezése azonban feszültséget okozhat, hiszen a két francia pilóta között nem jó a viszony.

Ocon tudja, hogy a csapat elvárja tőle, hogy ő legyen az új vezér. Ő lesz régebben a csapatnál, és bízik benne, hogy tudja majd vezetni a csapatot. '”Bárki is érkezik, kevesebb tapasztalattal rendelkezik a csapaton belül, míg én már most is nagyon elfoglalt vagyok a 2023-as autón való munkával'' - zárja a francia.

