Ocon szerint sokkal közelebb is lehetett volna Ricciardóhoz

A szabadedzéseken igen erősnek tűnt a Renault, de szombatra visszaesett a teljesítményük. A McLaren és a Racing Point elvitte a show-t, akik az egyik autójukkal képesek voltak Charles Leclerc előtt végezni, míg a másik Ferrari már a Q2-ben kiesett.

A Renault-nál érezhető az előrelépés, és Daniel Ricciardo is ezt erősítette meg, aki sokkal stabilabbnak látja az új autót. Ez pedig jó hír, mert a 2019-es gép nem volt túl versenyképes, és elvesztették a negyedik helyüket.

A McLaren-Mercedeshez tartó Ricciardo egy furcsa Q3-at zárt a sárga zászló miatt, és csak a 10. helyen fejezte be az eseményt. Ennél előrébb is lehetett volna, ha nem is sokkal. Esteban Ocon, aki másfél év után tért vissza, be sem jutott a Q3-ba.

A fiatal francia versenyző csupán a 14. helyről kezdheti meg az Osztrák Nagydíjat a Red Bull Ringen. Ennél azonban többre számított, és a RaceFans hasábjain azt mondta, sokkal közelebb is lehetett volna Ricciardóhoz, ha sikerül szélárnyékot találnia.

Ocon szerint ezzel könnyen 0.4 másodpercet is nyerhetett volna, mivel nem tudott szélárnyékot fogni egy másik autó által. Az időmérőt követően azt mondta, az új autókkal sokkal nagyobb előnyt jelent szélárnyékban haladni, mint pár évvel ezelőtt.

Toto Wolff, a Mercedes főnöke azonban rámutatott arra is, hogy ez a sebességkülönbség a szél irányától függően változik, ami másfél és három tizedmásodperc között van. A németek nem egyszerre engedték ki a pilótájukat, így most Lewis Hamilton volt hátrébb, aki azonban csak második lett.

