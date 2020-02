Ocon: "A szimulátoros adatok 95%-ban megfelelnek a valóságnak"

Tegnap a Renault párizsi autó bemutatóján és sajtótájékoztatóján mesélt előző évéről, és a felkészüléséről is megosztott pár részletet. Oconnak 2021-re is érvényes szerződése van, de már idén is bizonyítania kell, hogy helye van a Forma-1-ben, miután a Mercedes üléséről a jelek szerint lecsúszott.

Változott a pilóták minimális testsúlya, erősebbnek érzed-e magad?

„Határozottan. De azt kell, hogy mondjam, a szezon, ami mögöttem áll, igen megterhelő volt. Volt, hogy két napig nem aludtam, őrülten sokat utaztam, rengeteg időt töltöttem a szimulátorban, majd megint utazás a pálya mellé.”

„Örülök, hogy támaszkodtak rám, de nagyon is sokat. Az Abu-Dhabi teszt után, amikor elmentem az edzőtáboromba, könnyebb voltam, mint valaha, gyakorlatilag megsemmisültem az évtől. A szünet majdnem egészét a Pireneusok közötti táborban töltöttem.”

„Ahelyett, hogy január 5. vagy 6. körül kezdtem volna, már másodikán ott voltam, nem mentem haza karácsonykor 23-án, még 24-én is ott voltam. Alig voltam otthon a télen. Az edzőterem és a gyár között ingáztam.”

"Örülök, mert elértem az előre kitűzött céljaimat. 4 és fél kiló izmot szedtem fel 2 hónap alatt, úgyhogy elégedett vagyok a fejlődésemmel. Jó alapjaim vannak szerintem a szezon kezdetére.” - folytatta.

Jobban otthon érzed magad a francia csapatnál? Egyszerűbb volt a beilleszkedés?

„Igen, de azért is, mert a csapat majdnem 70%-át ismerem korábbról. A gyárban sok új emberrel találkoztam, de magában a versenycsapatban már sok mindenkit ismertem, ezért nem érződött olyan nehéznek a beilleszkedés, mint más csapatoknál.”

A Mercedeses szimulátoros tapasztalataid alapján mit gondolsz, túl sokat költ a Ferrari a szimulátorára? Túl van értékelve a szimulátor fontossága?

„Szerintem eléggé fontos. Először is azért, mert nem tudunk sokat a pályán tesztelni. Másodszor pedig, a szimulátorban kapott adatok 95%-ban megfelelnek a valóságnak, úgyhogy szinte bármilyen változtatást tudunk rajta fejleszteni, az év bármely szakaszában.”

„Esténként vezettem a szimulátorban, és volt egy listám a tesztelendő elemekről, így reggelre a mérnökök már kézhez kapták az adatokat. Van egy pár dolog, ami hiányzik a Renault szimulátorából, de annyira azért nem vészes, mint ahogyan azt Cyril (Abiteboul, csapatfőnök) beállítja.”

Kimi Räikkönen és az Alfa Romeo pályára vitték a 2020-as évre tervezett, Ferrari motorral hajtott C39-es névre keresztelt autót Fioranóban.