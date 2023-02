Ocon szerint nem kell változtatnia az agresszív stílusán a csapattársai ellen sem

Esteban Ocont sosem kellett félteni amiatt, hogy nem mer kiállni magáért egy csapaton belüli párharcban a pályán, azonban az utóbbi években igen negatív hírnevet szerzett magának az agresszív stílusával.

Miután 2017-ben négyszer is összetalálkoztak a pályán Sergio Perezzel, akkori csapatfőnökük, Otmar Szafnauer megtiltotta, hogy egymással harcoljanak a pályán, de az Alpine is közel járt ahhoz, hogy hasonló döntést hozzanak.

2022-ben Ocon és Alonso között három hajszálmeresztő pillanat is volt. Ocon Szaúd-Arábiában, majd a 2010-es Schumacher-Barrichello esetet megidézve a Hungaroringen is majdnem a falba rakta a késői irányváltásával Alonsót, majd a brazil sprintfutamon kétszer is összeértek – a második ütközésért Alonsót találták hibásnak.

Miután közismert, hogy Ocon és Gasly évekig ki nem állhatták egymást, érthető, miért tartjuk a 2023-as szezon egyik legizgalmasabb kérdésének azt, összetalálkoznak-e a pályán.

Bár Gasly szerint érettebbek annál, mint hogy hasonló csatározásban a csapatot hátráltassák, Ocon azért leszögezte, hogy nem fog változtatni a stílusán.

„Versenyző vagyok. Azért versenyzek, hogy mindenkit legyőzzék” – idézi Ocont a RaceFans.

„Egész életemben így versenyeztem, így voltam sikeres, és nyertem bajnoki címeket korábban. Végül pedig így győztem le csapaton belül Fernandót is – a saját stílusommal.”

„A legfontosabb természetesen nekem is az, hogy pontokat szerezzünk, de hiszek benne, hogy bárkivel felvehetem a harcot a mezőnyben. Boldogan versenyzek a továbbiakban is így, ahogyan eddig tettem egész életemben.”

Norris is odaszúrt még az egykori csapattársának a 2023-as szezon előtt.