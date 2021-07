Ocon szerint ez lehet az Alpine fegyvere a konstruktőri bajnokság 5. helyéért folytatott harcban

A 2021-es szabályok eltolása nem hozta jó helyzetbe az Alpine-t, hiszen a francia-brit csapat már 2020-ra is csap a 2019-es karosszériáján alakított egy keveset, amit a fejlesztési zsetonrendeszer miatt kénytelenek voltak az idei autóban is felhasználni.

Emellett Viry-ben a Renault sem fejlesztett az idei évre, hogy egy teljesen új motort alkothassanak még a 2022-es fagyasztások életbe lépése előtt, így a középmezőnyben egy sorral hátrébb kerültek, és csak a konstruktőri bajnokság 5. helyére van reális esélyük.

Ocon szerint még mindig nem lehet pontosan megmondani, hogy melyik pályatípusokon erősebbek az ellenfeleiknél, az AlphaTaurinál és az Aston Martinnál, szerinte az autójuk nem is jobb, mint az előbb említett csapatoké, így másra kell hagyatkozniuk.

„Még mindig nehéz megmondani, hogy melyik pálya fekszik nekünk, vagy hogy melyik autó a jobb” – nyilatkozta Ocon még a Brit Nagydíjat követően. „Ez a szabályrendszer utolsó éve, mindenki próbálja kihozni a maximumot az autójából.”

„Szerintem a sorrend az autók között úgy van, ahogyan most is állunk” – az Alpine 8 ponttal van az Aston és 9 ponttal az Alpha előtt, akik már 1-1 dobogós helyezést is szereztek a kaotikus Azeri Nagydíjon.

„A mi erősségünk a harci szellemünk lesz, mert nem mindig mi vagyunk a leggyorsabbak ebben a csoportban. A győztes azonban az lesz, aki apránként, konzisztensen gyűjtögeti a pontokat az év során, és még hosszú a szezon.”

Ocon azt is hozzátette, hogy imádja a Hungaroringet, és a célja ismét a pontszerzés lesz.

„Szerintem jó versenyünk lehet. A budapesti az egyik kedvenc pályám, alig vannak egyenesek, rengeteg kanyarkombinációval, és fontos lesz, hogy jól bánjunk majd a gumikkal. Jó gumikezelés, bizalom az autóban, ezek mind mega fontosak lesznek. Ha ezt sikerül elérnünk, akkor remélhetőleg pontokat is szerezhetünk majd.”

A Brit Nagydíjat megelőzően Ocon új karosszériát kapott, amivel a jelek szerint megoldódtak a problémái, és ismét pontot tudott szerezni, azonban így is csapattársa, Fernando Alonso mögött végzett.