Ocon szerint ez is „masszív” szerepet játszott az idei jó formájában

Esteban Ocon a 2021-es Forma-1-es szezon első 5 versenyén 4 alkalommal szerzett pontot, és 7-tel több pontot szerzett a két év után visszatérő csapattársánál, Fernando Alonsonál.

Ocon teljesítménye hamar beszédtémává vált a paddockban is, még Toto Wolff is bedobta a nevét a kalapba, mint aki esélyes lehet a Mercedes egyik 2022-es ülésére, de a hírek szerint az Alpine már most meghosszabbítaná a szerződését 2022-re is – bezárva az utat Pierre Gasly esetleges csapatváltása előtt.

Az Alpine ügyvezető igazgatója, Marcin Budkowski szerint Ocon „jelentősen feljavult” 2021-re, és ez annak is köszönhető, hogy az új versenymérnökével, Josh Peckettel jobban kijön, mint korábban Mark Slade-del.

Az Autosport/Motorsport.com kérdésére Ocon is megerősítette, hogy Peckett „masszív” szerepet játszott a formajavulásában, és hozzátette, hogy az új mérnöki gárdájának motivációja még őt is lenyűgözte.

„Pecketten kívül mellettem dolgozik most teljesítménymérnökként Stuart Barlow is, ők ketten pedig már a Manornál is együtt dolgoztak” – mondta Ocon. „Igaz, akkor még Wehrlein mellett, de az egész csapat együtt dolgozott akkor, és remekül kiegészítik egymást.”

„Motivált, fiatal, sikerre éhes csapatot alkotunk, és mindenkinek csak egy célja van: kihozni a legtöbbet a rendelkezésünkre álló csomagból. Nagyon elégedett vagyok azzal, amit építünk a háttérben, mert már régóta ezt akartam.”

Annak ellenére, hogy a Force Indiánál eltöltött két éve alatt nagyon közel volt Sergio Perezhez, a 2020-as Forma-1-es visszatérése után Ocon nem tudta hozni Daniel Ricciardo eredményeit, de a kaotikus Szahír Nagydíjon így is megszerezte az első dobogós helyezését. A francia szerint az új mérnöki stábjával sokkal többet tud kihozni az autóból, mint tavaly.

„Úgy érzem, hogy sokkal jobban állítjuk be az autót idén, és emiatt óriásit javult a tempóm” – mondta Ocon. „Ez már tavaly, az év végén megindult, Abu Dhabiban már legyőztem Danielt az időmérőn, és azon az úton dolgoztunk tovább a télen és a szezon kezdetén.”

„Úgy érzem, hogy most közel mindent kihozunk az autóból, és azt szeretném, ha ez így is maradna a jövőben.”