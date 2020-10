Ocon szerint az időjárás komoly tényező lesz az Eifel Nagydíjon

A Forma-1 a hétvégén hét év után térhet vissza a Nürburgringre, mégpedig úgy néz ki, hogy egy esős futamra. A hétvége egészén lehet számítani csapadékra, míg a pénteki 13-ról vasárnapig 8 fokra hűlhet a levegő az előrejelzések szerint.

A körülmények elég nehezek lehetnek tehát, nem csak azért, mert a vizes aszfalt csúszós lehet, hanem azért is, mert a hideg aszfalton jóval nehezebb lesz felmelegíteni a gumikat. Esteban Ocon emiatt izgalmas hétvégére számít:

„Szerintem eléggé szaftos verseny lesz. Jelenleg kb. nyolc fok van ott, vagy akörül. Van pár barátom, akik indultak a nürburgringi 24 órás versenyen, az ő beszámolójuk alapján nem valami rózsás a helyzet.”

„Mire odaérünk, talán még annál is hidegebb lesz, szóval teljesen más lesz, mint eddig, a gumikat bemelegíteni, az autót beállítani, szóval így, hogy esőben megyünk vissza Európa északi részére, bármi megtörténhet.”

Ocon szerint a csapat szezon előtti barcelonai tesztjein elért eredmények alapján ezek azok a körülmények, amik fekszenek az RS20-nak: „Azt viszont tudjuk, hogy elég jól tudunk teljesíteni esőben. Az autó télen, amikor esett Barcelonában, jól ment, Ausztriában az esős időmérőn ötödik lettem, szóval itt is jó formában lehetünk.”

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20, is returned to the garage as Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, arrives outside

Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images