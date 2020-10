Ocon szerint Russell megérdemelné, hogy maradjon, de "a Forma-1 kegyetlen tud lenni"

Esteban Ocon 2017-ben és 2018-ban is az akkor még Force India néven szereplő Racing Point csapatának tagja volt, és nem is nyújtott rossz teljesítményt, ennek ellenére kiszorult a csapatból és a Forma-1-ből is az év végén.

A francia, aki most a Renault csapatát erősíti, azért kellett, hogy távozzon, mert a csőd szélén álló csapatot felvásárolta Lawrence Stroll, aki helyet akart biztosítani fiának a sorozatban. A hírek szerint az év végén George Russellre is hasonló sors várhat – a befektetők után kutató Williams ugyanis állítólag pont Ocon egykori csapattársával, Sergio Perezzel tárgyal.

A pilóta, aki tehát már átélt egy hasonló helyzetet, együtt tud érezni a másik Mercedes-ifistával: „Egyértelműen nehéz ez a dolog. Nem igazán vagyok tisztában a részletekkel, de nagyon remélem, George maradhat.”

„Teljesítmény szempontjából nagyon jó munkát végez a Williamsnél, a legjobbját adja és szerintem senkinek semmi kivetnivalója nem lehet abban, amit csinál. Nem érdemelné meg, hogy leszoruljon a rajtrácsról. De ilyen a Forma-1, kegyetlen tud lenni. Én is megfizettem ennek az árát 2018 végén. Remélem neki nem kell majd.”

Ocon Portugáliában a 11. lett a Q2-ben, 133 ezreddel elmaradva Daniel Ricciardótól, aki továbbjutott. A Nürburgringen kettejük között még kevesebb, 19 ezredmásodperc volt a különbség, bár akkor mindketten a legjobb 10 közé kerültek.

Ocont nemrég kritizálni kezdték, amiért az időmérőkön és a versenyeken is elmarad Ricciardótól, de ő úgy látja, hogy az időmérőkön mutatott szorosabb eredmény a fejlődés jele: „Sokkal boldogabb vagyok a mostanában látott tempónkkal. Kicsit idegesít, hogy nem tudok átbillenni a másik oldalra.”

„Amikor valakik között 19 ezred van a Nürburgringen, itt pedig egy tized, akkor akárki felé billenhet a mérleg nyelve. Sokkal elégedettebb vagyok azzal, ahogy a garázs felém eső fele dolgozik, jobban fel tudjuk építeni a hétvégénket, egyértelmű a fejlődés, remélem ezt tudjuk folytatni.”

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

Ocon elismerte, hogy a csapat nem igazán tudta hozzáigazítani az autót a csúszós portimaói pályához: „Nem volt zökkenőmentes egyik nap sem, próbáltuk az autó egyensúlyát és a gumik tartományait belőni.”

„Az autó hátulja egész hétvégén instabil volt, ez a legnagyobb probléma, ezen javítottunk, de nem annyit, mint szerettük volna. A jó oldala a dolognak, hogy szabadon választhatunk gumit holnap. A pontok sincsenek messze.”

„Lehet, hogy eső is lesz, igazából sok minden történhet a versenyen, az viszont kétségtelen, hogy ma többet szenvedtünk, mint általában. Remélhetőleg többeket meg tudok majd előzni, mert nagyon nem ott vagyok most, ahol kellene, vissza szeretnék kerülni a pontszerzők közé.”

Ocon annak is szemtanúja volt, ahogy csapattársa megpördül a Q2 végén a szél miatt: „Láttam, hogy jön, próbáltam őt elengedni a belső íven, elég sok helyet hagytam. De az előző körben én is pont ugyanitt, majdnem eldobtam az autót. A szél pont akkor támadt fel és ő is benyelt egy lökést, pont ahogy én az előző körben.”

