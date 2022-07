Ocon reméli, az Alpine a fejlesztései révén megszorongathatja a Mercedest

A francia gárda jelenleg a konstruktőri bajnokság negyedik helyéért küzd a McLarennel, és a helyzet nem is lehetne ennél szorosabb, hiszen mindkét istálló 81 ponttal rendelkezik. A wokingiak pedig csak Lando Norris imolai harmadik helyének köszönhetően vannak előrébb a tabellán.

A harmadik helyen álló Mercedes persze már messze előttük jár, de az Alpine megfogadta, hogy folyamatosan hozzák majd a fejlesztéseket, és Ocon szerint ez még sokat jelenthet majd a szezon második felében.

A Channel 4 meg is kérdezte tőle, hogy lehetségesnek tartja-e a küzdelmet a „nagyfiúkkal”. Igen, jelenleg is ezt akarjuk elérni. Bármennyire is sikerült javítani az autón, annyira még nem vagyunk gyorsak, hogy a Mercedesekkel küzdhessünk.”

„A végső cél azonban az, hogy még előrébb legyünk, és remélem is, hogy egy ponton meg tudjuk majd őket szorongatni.” Az egyszeres futamgyőztes természetesen a fejlesztések fontosságára is felhívta a figyelmet.

„Igazán pozitív a helyzet, és a Silverstone-ba vitt csomag komolyabb különbséget eredményezett. Most már látjuk, és remélem, a következők is hasonlóan jól sülnek majd el. Ha ezt tudnánk folytatni, akkor az nagy segítség lenne” – mondta már a Motorsport.com-nak.

Szerinte a kulcs az lehet számukra, hogy minden helyszínen biztosítaniuk kell a versenyképes autó meglétét. „Még mindig dolgoznunk kell a kiegyensúlyozottságon. Voltak olyan időszakok, amikor úgy éreztem, nem igazán tudjuk kihozni az autóban rejlő maximális potenciált.”

Ahogyan azonban a Ferrarinak, úgy nekik sem ártana még tovább javítani a megbízhatóságon, mivel idén számos kiesésük volt már technikai hibából kifolyólag.

„Természetesen bízom a csapatban, ők is tudják, hogy gondok vannak, de a teljesítmény legalább jó. A terv pedig mindig is egy olyan autó volt, amely képes kiugró eredményekre. A megbízhatóság pedig a futamokkal együtt jönni fog.”

Otmar Szafnauer csapatfőnök Ausztriában megerősítette, hogy tényleg jönnek majd az új elemek az A522-re, persze csak addig, amíg azt a költségvetési limit engedi. „Az év elején már mondtuk, hogy ez erről fog szólni. A szélcsatornában a tanulási görbe rendkívül meredek, szóval ezt ki kell használnunk, tovább kell gyorsulnunk. És így is fogunk tenni, míg ki nem fogyunk a pénzből.”

