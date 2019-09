Ocon pontosan beleillik a Renault hosszútávú terveibe

A Renault nemrég döntött arról, hogy a következő idényben már nem tartanak igényt a német Nico Hülkenberg szolgálataira, és helyette a Mercedes jelenlegi tartalékpilótáját, Esteban Ocont szerződtetik jövőre. Azt már korábban elmondta a csapat vezetője, Cyril Abiteboul, hogy ennek elsősorban a fiatalítás a célja, de később jóval bővebben is kifejtette, hogy mik a hosszútávú terveik a fiatal franciával, illetve, hogy miért őt választották végül:

„Amikor egy ilyen nehéz döntést kell meghoznunk egy pilótáról, nem csak rá és a gyorsaságára alapozhatunk, hogy melyik szektorban milyen gyors, ilyenek. Az egésznek van egy mélyebb aspektusa is, hogy mi a legjobb annak a fiatal, vagy nem olyan fiatal embernek az életében, vagy a csapatéban. Az egész helyzetet kell elemezni. Nekünk tavaly fontos volt, hogy lecsapjunk a lehetőségre, amikor egy Daniel kaliberű elismert versenyző szabaddá vált, ezt máig senki sem bánja a Renault-nál. És ezt a döntést sem."

"Őszintén, itt az ideje egy kis vérfrissítésnek, a többi csapatnál is látni. Az akadémiánkba is elkezdtünk jóval több pénzt ölni, 2021-re már szeretnénk valakit a királykategóriában tudni onnan. De arra is fel kell készülnünk, hogy rendesen tudjuk őket fogadni nálunk. Két éve erre nem lettünk volna képesek, de ebben is beértünk azóta, hála a menedzsmenten belüli változásoknak. Egy 20-22 éves emberrel máshogy kell bánni, mint egy 30 felettivel.”

„A 2021-es szabályok meghozatala után meglátjuk, tudunk-e majd akkor a győzelmekért harcolni, de ahhoz nagyon sok mindennek változnia kéne. A Mercedeshez hasonló topcsapatokhoz való felzárkózás időbe telik, sajnos többe, mint szeretnénk. Manapság mindenki azonnali eredményeket szeretne látni, de ezek a csapatok jól berendezkedtek, stabilan támogatottak anyagilag és hihetetlen jól szervezettek, szóval iszonyat nehéz közéjük férkőzni."

"Mindazonáltal megpróbáljuk, és Esteban ebben segíthet. Továbbra is óvatosan tervezzük a 2020-as és 2021-es évünket. 2021-ben akkora változások jöhetnek, hogy nagyon vigyáznunk kell, mire költjük az erőforrásainkat, és ezt Esteban is tudja. Másoknál sem más a helyzet persze, de nekünk ez lehetőséget adhat arra, hogy jövőre összerázódjunk, és 2021-től teljes gőzzel támadjunk.”

